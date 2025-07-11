Самые острые зубы на Земле терроризировали океан 200 млн лет назад, и это был не мегалодон

Многие животные на Земле могут похвастаться острыми зубами и сокрушительной силой своих челюстей. Но какое животное обладает самыми острыми зубами? Ученые говорят, что оно жило на планете около 200 млн лет назад.

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На Земле в докембрийском периоде плавало животное, похожее на современных угрей. Речь идет о древних конодонтах, которые жили от 500 до 200 млн лет назад, прежде чем исчезли во время триасово-юрского вымирания, пишет IFL Science.

Представители этого вида были крошечными, всего несколько сантиметров в длину, но ученые считают их самым успешными позвоночными в истории. В их ртах не было челюстей, вместо них имелось множество крошечных зубоподобных образований, известных как энтодонты. Размер кончиков этих зубов были шириной всего 2 микрометра.

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“Это больше напоминало пучок игл, торчащих из зуба”, - говорит Алистер Эванс из Университета Монаша.

Конодонт пережевывал пищу слева направо, а не более привычными движениями вниз-вверх. Также исследователи считают, что конодонты были первыми на Земле существами, которые отрастили себе зубы. И это были самые острые зубы.

“Мы хотели узнать, как эти тонкий зубы соединялись друг с другом и как они могли выполнять свои функции”, - говорит соавтор исследования палеобиолог из Бристольского университета Филип Донохью.

Результаты исследования показали, что конодонты не пережевывали своего еду таким же образом, как и современные животные. Они полагались на силу, передаваемую через каждый тонкий кончик зуба. Это вполне объяснимо, учитывая отсутствие у них челюстей, поскольку для поедания добычи они полагались на острый кончик каждого зуба, а не на мощную силу укуса.

“Межзубные кромки лезвийных зубов сначала захватывались задней частью, затем откидывались вперед и снова раздвигались”, — пояснил Донохью.

Кроме этого, ученые считают, что эти древние животные могли самостоятельно затачивать износившиеся, и эта способность, не передавалась из поколения в поколение.

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