Найгостріші зуби на Землі тероризували океан 200 млн років тому, і це був не мегалодон

Багато тварин на Землі можуть похвалитися гострими зубами та нищівною силою своїх щелеп. Але яка тварина має найгостріші зуби? Вчені кажуть, що вона жила на планеті близько 200 млн років тому.

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На Землі в докембрійському періоді плавала тварина, схожа на сучасних вугрів. Йдеться про стародавніх конодонтів, які жили від 500 до 200 млн років тому, перш ніж зникли під час тріасово-юрського вимирання, пише IFL Science.

Представники цього виду були крихітними, лише кілька сантиметрів завдовжки, але вчені вважають їх найуспішнішими хребетними в історії. У їхніх ротах не було щелеп, замість них було безліч крихітних зубоподібних утворень, відомих як ентодонти. Розмір кінчиків цих зубів був завширшки всього 2 мікрометри.

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"Це більше нагадувало пучок голок, що стирчать із зуба", — каже Алістер Еванс з Університету Монаша.

Конодонт пережовував їжу зліва направо, а не більш звичними рухами вниз-вгору. Також дослідники вважають, що конодонти були першими на Землі істотами, які відростили собі зуби. І це були найгостріші зуби.

"Ми хотіли дізнатися, як ці тонкі зуби з'єднувалися один з одним і як вони могли виконувати свої функції", — каже співавтор дослідження палеобіолог із Брістольського університету Філіп Донохью.

Результати дослідження засвідчили, що конодонти не пережовували свою їжу так само, як і сучасні тварини. Вони покладалися на силу, що передається через кожен тонкий кінчик зуба. Це цілком зрозуміло з огляду на відсутність у них щелеп, оскільки для поїдання здобичі вони покладалися на гострий кінчик кожного зуба, а не на потужну силу укусу.

"Міжзубні кромки лезових зубів спочатку захоплювалися задньою частиною, потім відкидалися вперед і знову розсувалися", — пояснив Донохью.

Крім цього, вчені вважають, що ці стародавні тварини могли самостійно заточувати ті, що зносилися, і ця здатність не передавалася з покоління в покоління.

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