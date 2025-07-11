Самолет, "плывущий" по морю: почему технология времен Холодной войны возвращается (видео)
Транспортные средства, напоминающие гидросамолет, которые парят над водой, считались пережитком неудачного советского эксперимента времен Холодной войны. Теперь Китай и США возрождают эту технологию в преддверии возможного конфликта в Тихом океане.
Странное транспортное средство, которое кажется скользит по воде, хотя очень похоже на самолет, на самом деле не является самолетом в привычном понимании этого слова. Также это не корабль. Это экраноплан и он снова в моде, поскольку Китай и США разрабатывают современные версии давно известного транспортного средства для возможного военного столкновения в Тихом океане, пишет New Scientist.
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Экраноплан — это транспортное средство, которое движется над поверхностью воды, используя эффект экрана (взаимодействие с воздушной подушкой, образующейся между крыльями и поверхностью) для поддержания в воздухе. Экранопланы сочетают в себе характеристики как судна, так и самолета, и могут развивать высокую скорость.
По словам Малкольма Дэвиса из Австралийского института стратегической политики, экранопланы напоминают большие самолеты, но скорее похожи на высокоскоростные военные корабли, поскольку они "летают" на высоте в несколько метров над уровнем океана. Воздушная подушка между экранопланом и водой может одновременно поддерживать его и снижать аэродинамическое сопротивление.
Экранопланы, как правило, быстрее кораблей, ведь они перемещаются почти со скоростью самолетов, но их преимущество состоит в том, что их сложно обнаружить надводными или воздушными радарами. Такие гидросамолеты могли бы скрытно и быстро доставлять грузы или войска на большие расстояния в Индо-Тихоокеанском регионе, или наносить внезапные удары противокорабельными ракетами по флотам противника, говорит Дэвис.
Эта технология впервые стала известной во времена Холодной войны, когда ученые из СССР пытались создать экраноплан. Но из-за нехватки финансирования и ограниченной полезности для советских военных, этот проект не был реализован в полной мере, говорит Дэвис.
Нынешний интерес к экранопланам возник на фоне того, как Китай использует свою растущую военную мощь для предъявления территориальных претензий на Тайвань и Южно-Китайское море.Китай начал разрабатывать прототипы экранопланов с начала 2000-х годов, говорит Бен Льюис, независимый военный аналитик из Вашингтона. Совсем недавно, в июне 2025 года, в китайских социальных сетях появились даже фотографии гидросамолета с четырьмя реактивными двигателями, установленными на крыльях.
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) финансировало разработку аналогичного гидросамолета в рамках своей программы Liberty Lifter с 2022 года. Но программа завершилась в июне 2025 года. Ни один экраноплан так и не был создан. Но агентство планирует прилечь частные компании к реализации этого проекта.
Американская компания Regent Craft проводит испытания полностью электрической версии гидросамолета, разработанного на основе технологии экраноплана, для коммерческого использования, что вызвало интерес у Корпуса морской пехоты США.
По словам американского эксперта в аэрокосмической отрасли Брендана Малвани, современные экранопланы могут стать доступной и разумной альтернативой более дорогим традиционным самолетам по мере развития технологий и методов производства. Но они не станут основой каких-либо вооруженных сил и почти наверняка не выживут в современных высокоинтенсивных боевых действиях, считает эксперт.
По словам Льюиса, такие гидросамолеты может быть очень трудно использовать в сложных условиях в Тайваньском проливе и других водах Восточной Азии. Но по словам Дэвиса, эти транспортные средства могут стать частью военной стратегии Китая по противодействию военно-морским силам США и их союзников, которые могут быть развернуты в поддержку Тайваня.
Возможность конфликта в Тихом океане усилила потребность в изучении новых технологий, которые могут обеспечить дополнительное преимущество, говорит Льюис.
Также Фокус писал о том, что французский производитель истребителей представил проект нового сверхзвукового самолета, который будет летать в космос.
Как уже писал Фокус, в новом исследовании ученые провели необычный эксперимент, они решили узнать, что будет с бумажным самолетиком, если его сбросить с МКС. Ответ на этот вопрос оказался достаточно интересным.