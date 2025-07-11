Самолет, "плывущий" по морю: почему технология времен Холодной войны возвращается (видео)

Транспортные средства, напоминающие гидросамолет, которые парят над водой, считались пережитком неудачного советского эксперимента времен Холодной войны. Теперь Китай и США возрождают эту технологию в преддверии возможного конфликта в Тихом океане.

Related video

Странное транспортное средство, которое кажется скользит по воде, хотя очень похоже на самолет, на самом деле не является самолетом в привычном понимании этого слова. Также это не корабль. Это экраноплан и он снова в моде, поскольку Китай и США разрабатывают современные версии давно известного транспортного средства для возможного военного столкновения в Тихом океане, пишет New Scientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Экраноплан Liberty Lifter от DARPA

Экраноплан — это транспортное средство, которое движется над поверхностью воды, используя эффект экрана (взаимодействие с воздушной подушкой, образующейся между крыльями и поверхностью) для поддержания в воздухе. Экранопланы сочетают в себе характеристики как судна, так и самолета, и могут развивать высокую скорость.

По словам Малкольма Дэвиса из Австралийского института стратегической политики, экранопланы напоминают большие самолеты, но скорее похожи на высокоскоростные военные корабли, поскольку они "летают" на высоте в несколько метров над уровнем океана. Воздушная подушка между экранопланом и водой может одновременно поддерживать его и снижать аэродинамическое сопротивление.

Экранопланы, как правило, быстрее кораблей, ведь они перемещаются почти со скоростью самолетов, но их преимущество состоит в том, что их сложно обнаружить надводными или воздушными радарами. Такие гидросамолеты могли бы скрытно и быстро доставлять грузы или войска на большие расстояния в Индо-Тихоокеанском регионе, или наносить внезапные удары противокорабельными ракетами по флотам противника, говорит Дэвис.

Проект экраноплана Liberty Lifter Фото: New Scientist

Эта технология впервые стала известной во времена Холодной войны, когда ученые из СССР пытались создать экраноплан. Но из-за нехватки финансирования и ограниченной полезности для советских военных, этот проект не был реализован в полной мере, говорит Дэвис.

Нынешний интерес к экранопланам возник на фоне того, как Китай использует свою растущую военную мощь для предъявления территориальных претензий на Тайвань и Южно-Китайское море.Китай начал разрабатывать прототипы экранопланов с начала 2000-х годов, говорит Бен Льюис, независимый военный аналитик из Вашингтона. Совсем недавно, в июне 2025 года, в китайских социальных сетях появились даже фотографии гидросамолета с четырьмя реактивными двигателями, установленными на крыльях.

Совсем недавно, в июне 2025 года, в китайских социальных сетях появились даже фотографии гидросамолета с четырьмя реактивными двигателями, установленными на крыльях Фото: twz

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) финансировало разработку аналогичного гидросамолета в рамках своей программы Liberty Lifter с 2022 года. Но программа завершилась в июне 2025 года. Ни один экраноплан так и не был создан. Но агентство планирует прилечь частные компании к реализации этого проекта.

Американская компания Regent Craft проводит испытания полностью электрической версии гидросамолета, разработанного на основе технологии экраноплана, для коммерческого использования, что вызвало интерес у Корпуса морской пехоты США.

По словам американского эксперта в аэрокосмической отрасли Брендана Малвани, современные экранопланы могут стать доступной и разумной альтернативой более дорогим традиционным самолетам по мере развития технологий и методов производства. Но они не станут основой каких-либо вооруженных сил и почти наверняка не выживут в современных высокоинтенсивных боевых действиях, считает эксперт.

По словам Льюиса, такие гидросамолеты может быть очень трудно использовать в сложных условиях в Тайваньском проливе и других водах Восточной Азии. Но по словам Дэвиса, эти транспортные средства могут стать частью военной стратегии Китая по противодействию военно-морским силам США и их союзников, которые могут быть развернуты в поддержку Тайваня.

Возможность конфликта в Тихом океане усилила потребность в изучении новых технологий, которые могут обеспечить дополнительное преимущество, говорит Льюис.

Также Фокус писал о том, что французский производитель истребителей представил проект нового сверхзвукового самолета, который будет летать в космос.

Как уже писал Фокус, в новом исследовании ученые провели необычный эксперимент, они решили узнать, что будет с бумажным самолетиком, если его сбросить с МКС. Ответ на этот вопрос оказался достаточно интересным.