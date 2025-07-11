Літак, що "пливе" морем: чому технологія часів Холодної війни повертається (відео)

Транспортні засоби, що нагадують гідролітак, які ширяють над водою, вважалися пережитком невдалого радянського експерименту часів Холодної війни. Тепер Китай і США відроджують цю технологію напередодні можливого конфлікту в Тихому океані.

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Дивний транспортний засіб, який здається ковзає по воді, хоча дуже схожий на літак, насправді не є літаком у звичному розумінні цього слова. Також це не корабель. Це екраноплан і він знову в моді, оскільки Китай і США розробляють сучасні версії давно відомого транспортного засобу для можливого військового зіткнення в Тихому океані, пише New Scientist.

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Екраноплан Liberty Lifter від DARPA

Екраноплан — це транспортний засіб, що рухається над поверхнею води, використовуючи ефект екрану (взаємодія з повітряною подушкою, що утворюється між крилами і поверхнею) для підтримання в повітрі. Екраноплани поєднують у собі характеристики як судна, так і літака, і можуть розвивати високу швидкість.

За словами Малкольма Девіса з Австралійського інституту стратегічної політики, екраноплани нагадують великі літаки, але скоріше схожі на високошвидкісні військові кораблі, оскільки вони "літають" на висоті в кілька метрів над рівнем океану. Повітряна подушка між екранопланом і водою може одночасно підтримувати його і знижувати аеродинамічний опір.

Екраноплани, як правило, швидші за кораблі, адже вони переміщуються майже зі швидкістю літаків, але їхня перевага полягає в тому, що їх складно виявити надводними або повітряними радарами. Такі гідролітаки могли б потай і швидко доставляти вантажі або війська на великі відстані в Індо-Тихоокеанському регіоні, або завдавати раптових ударів протикорабельними ракетами по флотах супротивника, каже Девіс.

Проект екраноплана Liberty Lifter Фото: гравитация

Ця технологія вперше стала відомою за часів Холодної війни, коли вчені з СРСР намагалися створити екраноплан. Але через брак фінансування та обмежену корисність для радянських військових, цей проєкт не був реалізований повною мірою, каже Девіс.

Нинішній інтерес до екранопланів виник на тлі того, як Китай використовує свою військову міць, що зростає, для пред'явлення територіальних претензій на Тайвань і Південно-Китайське море. Китай почав розробляти прототипи екранопланів з початку 2000-х років, каже Бен Льюїс, незалежний військовий аналітик із Вашингтона. Зовсім недавно, у червні 2025 року, у китайських соціальних мережах з'явилися навіть фотографії гідролітака з чотирма реактивними двигунами, встановленими на крилах.

Зовсім недавно, у червні 2025 року, в китайських соціальних мережах з'явилися навіть фотографії гідролітака з чотирма реактивними двигунами, встановленими на крилах Фото: twz

Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) фінансувало розробку аналогічного гідролітака в рамках своєї програми Liberty Lifter з 2022 року. Але програма завершилася в червні 2025 року. Жодного екраноплана так і не було створено. Але агентство планує залучити приватні компанії до реалізації цього проєкту.

Американська компанія Regent Craft проводить випробування повністю електричної версії гідролітака, розробленого на основі технології екраноплана, для комерційного використання, що викликало інтерес у Корпусу морської піхоти США.

За словами американського експерта в аерокосмічній галузі Брендана Малвані, сучасні екраноплани можуть стати доступною і розумною альтернативою більш дорогим традиційним літакам у міру розвитку технологій і методів виробництва. Але вони не стануть основою будь-яких збройних сил і майже напевно не виживуть у сучасних високоінтенсивних бойових діях, вважає експерт.

За словами Льюїса, такі гідролітаки може бути дуже важко використовувати в складних умовах у Тайванській протоці та інших водах Східної Азії. Але за словами Девіса, ці транспортні засоби можуть стати частиною військової стратегії Китаю з протидії військово-морським силам США та їхніх союзників, які можуть бути розгорнуті на підтримку Тайваню.

Можливість конфлікту в Тихому океані посилила потребу у вивченні нових технологій, які можуть забезпечити додаткову перевагу, каже Льюїс.

Також Фокус писав про те, що французький виробник винищувачів представив проект нового надзвукового літака, який літатиме в космос.

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