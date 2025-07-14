У Земли есть "резервный генератор", способный изменить все: когда планета запустит его

Повышение температуры в Северной Атлантике замедляет жизненно важные течения. Новое исследование показывает, что коллапс ключевых атлантических течений планеты на самом деле может быть предотвращен благодаря неизвестной ранее резервной системе.

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Исследователи годами предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой, и его последствиях для Земли: мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи — считается, что это лишь начала. Ученые уже обнаружили, что повышение глобальной температуры в Северной Атлантике похоже замедляет жизненно важные течения в океане и может привести к коллапсу. К счастью, в Арктике обнаружен новый процесс, который, как считают ученые, является "резервным генератором" Земли и может спасти ситуацию, пишет Live Science.

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Замедление ключевых течений Атлантического океана

Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) — сеть течений, огибающая Атлантику подобно гигантскому конвейеру. Холодные, соленые воды опускаются у Гренландии, а затем перемещаются на юг вдоль океанского дна. В конечном итоге они снова поднимаются на поверхность у Антарктиды и возвращаются на север, принося более мягкий климат в Северное полушарие. Известно, что AMOC также играет решающую роль в потеплении, в частности, в Европе.

В последние годы ученые все чаще замечают признаки того, что система выходит из строя, а погружение вод в конце концов может прекратиться полностью. Считается, что это может привести к резкому падению температуры в Северной Европе, а также усугубит повышение уровня моря.

Ученые считают, что будущее AMOC может находиться под угрозой из-за изменений в формировании плотной воды — процесс, посредством которого верхний слой океана опускается на дно. Холодная и соленая вода плотнее теплой и менее соленой. В нормальных условиях поверхностные воды теряют много тепла, проходя через Северную Атлантику, что приводит к их погружению в конце своего пути на север.

По словам физика-океанографа из Бергенского университета и ведущего автора нового исследования Мариуса Ортуна, обычно это происходит в северных морях — Гренландском, Норвежском и Исландском. Однако изменение климата, раскаляющее планету, приводит к тому, что поверхностные воды в этих регионах больше не передают столько тепла воздуху, а реки талой воды устремляются в океан с Антарктического и Гренландского щитов, разбавляя соленость поверхностных вод, что препятствует их оседанию.

Наблюдения показывают, что формирование плотных вод в Северных морях уменьшилось с 1993 года и потенциально создает проблемы ля всей системы AMOC. Однако в новом исследовании ученые обнаружили "резервную систему" Земли, которая, по-видимому, делает ключевые течения Атлантики более устойчивыми к потеплению.

Будущее AMOC может находиться под угрозой Фото: NOAA

"Резервный генератор" Земли

В новом исследовании Ортун с коллегами ввели данные измерений плотности вод в субполярной части Северной Атлантики, Северных морях и Северном Ледовитом океане в компьютерную модель. Далее команда сравнила результаты с имеющимися наблюдениями, чтобы убедиться, что моделирование точно отражает процессы в регионе.

Результаты подтвердили, что Северный Ледовитый океан переживает процесс, называемый "атлантизацией" — переход Северного Ледовитого океана от холодного и покрытого льдом в более теплое и менее ледяное состояние.

В последние десятилетия морской лед в Баренцевом море и, по словам Ортуна, они с коллегами ожидают, что именно оно станет первым арктическим регионом, освободившимся ото льда. Ученые также обнаружили, что уменьшение образования плотной воды в Северных морях компенсируется более плотным образованием воды в Баренцевом море к северу от Шпицбергена. В этих двух регионах наблюдается отступление кромки морского льда, что увеличивает площадь, способная формировать плотную воду.

Авторы исследования теперь полагают, что эта "резервная система" на самом деле может помочь поддерживать AMOC. Впрочем, команда признает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, сохранится ли эта резервная система в условиях глобального потепления.

Новое открытие также поднимает вопрос о том, насколько эффективно Северный Ледовитый океан способен заменить Северные моря, формируя чрезвычайно плотную воду.

Ранее Фокус писал о том, что важнейшее течение Земли рассорило ученых: никто не может понять, что с ним происходит на самом деле.