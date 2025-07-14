На сотни метров ниже уровня моря: какая точка суши на Земле самая низкая

Поверхность нашей планеты не стабильна и постоянно находится в движении. Она также неровная: например, самой высокой точкой Земли на поверхности считается вершина горы Эверест, возвышающаяся более чем на 8800 метров над уровнем моря. Но что насчет самой низкой точки? Ученые назвали ее.

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Самой низкой точкой на суше Земли считаются берега Мертвого моря на Ближнем востоке. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), они расположены примерно на 430 метров ниже уровня моря, пишет Live Science.

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Самая низкая точка на суше

Берега Мертвого моря — самая низкая точка на суше планеты. Но не стоит путать с самой глубокой точкой на поверхности Земли — это звание принадлежит Бездне Челленджера в Марианской впадине точке в Тихом океане, которая достигает около 10935 метров ниже поверхности планеты.

По данным NASA, точная глубина Мертвого моря может менять в зависимости от температуры. Например, в особенно жаркий и сухой день уровень воды может упасть на 2-3 сантиметра из-за испарения.

Мертвое море — вовсе не море

Исследователи NOAA отмечают, что Мертвое море на самом деле вовсе не является морем. На самом деле оно представляет собой большое соленое озеро 76 километров в длину и около 18 километров в ширину. Название "Мертвое море" было дано монахами, заметившими, что жизнь не может процветать в его соленых водах.

Известно, что Мертвое море расположено вдоль разлома, простирающегося на 1000 километров от Красного моря до Таврских гор в Турции. Он начал формироваться около 20 миллионов лет назад и служит границей между Африканской тектонической плитой на западе и Аравийской на востоке. Более того, Мертвое море находится в Великой рифтовой долине, которая в настоящее время разрывает Африканский континент.

По словам научного сотрудника по морским исследованиям в Университете Род-Айленда Роба Покални, разлом Мертвого моря — трансформный разлом, аналогичный разлому Сан-Андреас в Калифорнии, где две плиты движутся друг с другом. Известно, что обе стороны разлома движутся на север, но с разной скоростью: восточная сторона быстрее примерно на 5 миллиметров в год. Для сравнения, разлом Сан-Андреас движется в 10 раз быстрее.

Как образовалось Мертвое море

Ранее ученые полагали, что Мертвое море образовалось из-за зигзагообразной формы разлома Мертвого моря. Если бы он был идеально прямым, одна сторона могла бы относительно плавно скользить рядом с другой. Однако, если бы разлом имел зигзагообразную форму, то при скольжении одной стороны мимо другой в области зигзагообразной формы образовался бы зазор, где обе стороны разлома расходились бы в стороны. Такой "бассейн с раздвижкой", по словам ученых, может иметь крутые стенки, что помогает объяснить, почему Мертвое море так низко расположено над уровнем моря.

В то же время стандартная модель бассейнов с раздвижкой предполагает, что они формируются задолго до того, как достигают глубины. В то же время впадина Мертвого моря значительно шире, чем глубже. Наблюдения показывают, что осадочные породы, составляющие дно южной части Мертвого моря, "простираются вниз почти на 15 километров, а эта часть бассейна имеет ширину всего около 10 километров.

В результате ученые предполагают, что Мертвое море представляет собой "бассейн с раздвижкой". Когда обе стороны разлома скользили друг мимо друга, они немного разошлись, но затем, примерно 4 миллиона лет назад, от них отделился и упал изолированный кусок базальта. Это сделало бассейн Мертвого моря глубже, в то время как остальные размеры остались прежними.

Впрочем, ученые признают, что установить точную причину образования Мертвого моря достаточно сложно, так как движения очень медленные.

Ранее Фокус писал о том, почему Мертвое море такое соленое и действительно ли там нет ни души.