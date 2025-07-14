На сотні метрів нижче рівня моря: яка точка суші на Землі найнижча

Поверхня нашої планети не стабільна і постійно перебуває в русі. Вона також нерівна: наприклад, найвищою точкою Землі на поверхні вважається вершина гори Еверест, що височіє більш ніж на 8800 метрів над рівнем моря. Але що щодо найнижчої точки? Вчені назвали її.

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Найнижчою точкою на суші Землі вважаються береги Мертвого моря на Близькому сході. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), вони розташовані приблизно на 430 метрів нижче рівня моря, пише Live Science.

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Найнижча точка на суші

Береги Мертвого моря — найнижча точка на суші планети. Але не варто плутати з найглибшою точкою на поверхні Землі — це звання належить Безодні Челленджера в Маріанській западині, точці в Тихому океані, що сягає близько 10935 метрів нижче поверхні планети.

За даними NASA, точна глибина Мертвого моря може змінювати залежно від температури. Наприклад, в особливо спекотний і сухий день рівень води може впасти на 2-3 сантиметри через випаровування.

Мертве море — зовсім не море

Дослідники NOAA зазначають, що Мертве море насправді зовсім не є морем. Насправді воно являє собою велике солоне озеро 76 кілометрів завдовжки й близько 18 кілометрів завширшки. Назву "Мертве море" дали ченці, які помітили, що життя не може процвітати в його солоних водах.

Відомо, що Мертве море розташоване вздовж розлому, що простягається на 1000 кілометрів від Червоного моря до Таврських гір у Туреччині. Він почав формуватися близько 20 мільйонів років тому і служить межею між Африканською тектонічною плитою на заході та Аравійською на сході. Ба більше, Мертве море розташоване у Великій рифтовій долині, яка нині розриває Африканський континент.

За словами наукового співробітника з морських досліджень в Університеті Род-Айленду Роба Покалні, розлом Мертвого моря — трансформний розлом, аналогічний розлому Сан-Андреас у Каліфорнії, де дві плити рухаються одна з одною. Відомо, що обидві сторони розлому рухаються на північ, але з різною швидкістю: східна сторона швидша приблизно на 5 міліметрів на рік. Для порівняння, розлом Сан-Андреас рухається в 10 разів швидше.

Як утворилося Мертве море

Раніше вчені вважали, що Мертве море утворилося через зигзагоподібну форму розлому Мертвого моря. Якби він був ідеально прямим, одна сторона могла б відносно плавно ковзати поруч з іншою. Однак, якби розлом мав зиґзаґоподібну форму, то під час ковзання однієї сторони повз іншу в ділянці зиґзаґоподібної форми утворився б проміжок, де обидва боки розлому розходилися б у сторони. Такий "басейн із розсуванням", за словами вчених, може мати круті стінки, що допомагає пояснити, чому Мертве море так низько розташоване над рівнем моря.

Водночас стандартна модель басейнів із розсувом передбачає, що вони формуються задовго до того, як досягають глибини. Водночас западина Мертвого моря значно ширша, ніж глибша. Спостереження показують, що осадові породи, які складають дно південної частини Мертвого моря, "простягаються вниз майже на 15 кілометрів, а ця частина басейну має ширину лише близько 10 кілометрів.

У результаті вчені припускають, що Мертве море є "басейном із розсуванням". Коли обидві сторони розлому ковзали один повз одного, вони трохи розійшлися, але потім, приблизно 4 мільйони років тому, від них відокремився і впав ізольований шматок базальту. Це зробило басейн Мертвого моря глибшим, тоді як інші розміри залишилися колишніми.

Утім, учені визнають, що встановити точну причину утворення Мертвого моря досить складно, оскільки рухи дуже повільні.

Раніше Фокус писав про те, чому Мертве море таке солоне і чи справді там немає ні душі.