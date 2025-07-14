В Гренландии под 3-километровым льдом нашли невозможное: там рос мак, мох и даже ивы

Ландшафт Гренландии кажется сплошной глыбой льда, но так было не всегда. Ученые обнаружили под всем этим слоем снега и льда совсем иной прошлое Гренландии.

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Во время плейстоцена, который начался около 2,7 млн лет назад, лед Гренландии то разрастался, то снова таял. Результаты нового исследования показали, что такие колебания были намного более резкими, чем считалось ранее, пишет Earth.com.

В рамках предыдущих исследований бурильщики подняли ледяной керн, взятый с глубины 3,2 км. Ученые бурили в самой высокой точке острова, а после керн поместили в морозильную камеру в Колорадо.

Сюрприз ждал исследователей в последних 7 сантиметра осадочного слоя, который идеально сохранил следы целой экосистемы тундры. Этот кусок почвы был веками покрыт 3-километровым слоем льда, и теперь поднимает вопросы о том, насколько может быть стабилен полярный лед в условиях глобального потепления.

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Необычные для Гренландии окаменелости были найдены в 7 см морены, так ученые называют отложения горных пород, перенесенные и отложенные ледником.

“Эти окаменелости по-настоящему прекрасны. И они указывают, что мы двигаемся от плохого к еще худшему”, - говорит соавтор исследования из Университета Вермонта Пол Бирман.

В морене были найдены окаменелости мака, мох, ивы, грибы и даже части насекомых. Также была найдена 40-сантиметровая полоска почвы, которая состояла из валунов, перенесенных ледниками.

По словам ученых, это неопровержимые доказательство того, что Центральная Гренландия когда-то была свободна от ледников. В то время снег на почве сохранялся только до начала лета.

Обнаруженные окаменелости сохранились нетронутыми, поэтому команда исключает вариант того, что они были занесены туда с движением ледников.

Найденные споры мха, чешуйки почек молодой ивы и фасеточный глаз насекомого являются формами жизни, которые хорошо приспосабливаются к холодному воздуху и полярному дню, который длится более полугода.

“А дальше мы нашли арктический мак – всего одно семя. Это крошечный цветок, который очень хорошо приспосабливается к холоду. Он дает нам понять, что лед Гренландии растаял и появилась почва, потому что мак не растёт под километрами льда”, - говорят авторы открытия.

На сегодняшний деть уровень моря постоянно повышается. Избыток воды появляется из-за “закипающего” океана, который расширяется, а также таяния ледников во всем мире. Если лед Гренландии может полностью растаять, как это случилось ранее, это приведет к повышению уровня моря на невероятные 7 метров.

“Возьмите Бостон, Нью-Йорк, Майами, Мумбаи или любой другой прибрежный город мира и добавьте к нему более 6 метров уровня моря. Он уйдёт под воду. Не покупайте пляжный домик”, — подытожил Бирман.

Напомним, береговая линия Гренландии неожиданно выросла на 1620 км за 20 лет. Как правило, страны расширяют свои территории за счет воен, территориальных договоров или проектов освоения земель, но не в этот раз.