У Гренландії під 3-кілометровим льодом знайшли неможливе: там ріс мак, мох і навіть верби

Ландшафт Гренландії здається суцільною брилою льоду, але так було не завжди. Вчені виявили під усім цим шаром снігу і льоду зовсім інше минуле Гренландії.

Related video

Під час плейстоцену, який почався близько 2,7 млн років тому, лід Гренландії то розростався, то знову танув. Результати нового дослідження показали, що такі коливання були набагато різкішими, ніж вважалося раніше, пише Earth.com.

У рамках попередніх досліджень бурильники підняли крижаний керн, узятий із глибини 3,2 км. Вчені бурили в найвищій точці острова, а після керн помістили в морозильну камеру в Колорадо.

Сюрприз чекав дослідників в останніх 7 сантиметрах осадового шару, який ідеально зберіг сліди цілої екосистеми тундри. Цей шматок ґрунту був століттями вкритий 3-кілометровим шаром льоду, і тепер піднімає питання про те, наскільки може бути стабільний полярний лід в умовах глобального потепління.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Незвичайні для Гренландії скам'янілості були знайдені в 7 см морени, так вчені називають відкладення гірських порід, перенесені і відкладені льодовиком.

"Ці скам'янілості по-справжньому прекрасні. І вони вказують, що ми рухаємося від поганого до ще гіршого", — каже співавтор дослідження з Університету Вермонта Пол Бірман.

У морені були знайдені скам'янілості маку, мох, верби, гриби і навіть частини комах. Також було знайдено 40-сантиметрову смужку ґрунту, яка складалася з валунів, перенесених льодовиками.

За словами вчених, це незаперечний доказ того, що Центральна Гренландія колись була вільна від льодовиків. У той час сніг на ґрунті зберігався тільки до початку літа.

Виявлені скам'янілості збереглися недоторканими, тож команда відкидає варіант того, що вони були занесені туди з рухом льодовиків.

Знайдені спори моху, лусочки бруньок молодої верби та фасеточне око комахи є формами життя, що добре пристосовуються до холодного повітря та полярного дня, що триває понад півроку.

"А далі ми знайшли арктичний мак — лише одне насіння. Це крихітна квітка, яка дуже добре пристосовується до холоду. Вона дає нам зрозуміти, що лід Гренландії розтанув і з'явився ґрунт, тому що мак не росте під кілометрами льоду", — кажуть автори відкриття.

На сьогоднішній день рівень моря постійно підвищується. Надлишок води з'являється через океан, що "закипає" і розширюється, а також танення льодовиків у всьому світі. Якщо лід Гренландії може повністю розтанути, як це сталося раніше, це призведе до підвищення рівня моря на неймовірні 7 метрів.

"Візьміть Бостон, Нью-Йорк, Майамі, Мумбаї або будь-яке інше прибережне місто світу і додайте до нього понад 6 метрів рівня моря. Воно піде під воду. Не купуйте пляжний будиночок", — підсумував Бірман.

Нагадаємо, берегова лінія Гренландії несподівано зросла на 1620 км за 20 років. Як правило, країни розширюють свої території за рахунок воєн, територіальних договорів або проектів освоєння земель, але не цього разу.