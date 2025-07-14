Деревья нашли неожиданный источник воды на улицах городов: никто бы не догадался

Новое исследование показало, что деревья, которые растут на городских улицах, переносят засуха намного лучше, чем деревья в городских парках. Ученые выяснили, что такая разница возникает из-за неожиданного источника воды, который нашли городские деревья.

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Данные исследования показывают, что после долгих периодов засухи без дождей, у деревьев в городских парках снижается уровень воды и сокодвижения. Но у деревьев, которые растут на городских улицах дела обстоят намного лучше, пишет New Scientist.

Команда из Университета Квебека в Монреале под руководством Андре Пуарье изучила образцы стволов клена остролистного и клена серебристого, которая росли в парках и на улицах Монреаля.

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Исследователи измерили уровни различных изотопов свинца, которые обычно являются уникальными маркерами. После этого ученые связали полученные уровни изотопов с историей деревьев, подсчитав их годичные кольца.

В результате деревья в парках содержали изотопы свинца, которые обычно связаны с загрязнением воздуха. Но в деревьях, которые росли на улицах города, нашли изотопы, присутствующие в свинцовых водопроводных трубах. Они были изготовлены из металла, который добывался в геологически древних отложениях близлежащих шахт.

По словам исследователей, кленам нужно потреблять около 50 литров воды в день. Деревья на улицах города не могут получить необходимое количество воды из осадков, так как ее большая часть падает на бетон и стекает в канализацию. Поэтому деревья научились пить воду из протекающих труб Монреаля, которые ежедневно теряют 500 миллионов литров воды.

“Хорошая новость заключается в том, что можно продолжать сажать деревья на улицах, потому что там они буду жить дольше, чем в парках. Масштабы потребления воды этими уличными деревьями феноменальны, и это противоречит общепринятой парадигме, согласно которой парковые деревья должны быть гораздо полезнее”, - подытожил руководитель исследования.

Напомним, лишь 1 из 8 известных городов соответствуют минимальным стандартам для жизни. Исследователи протестировали целый ряд наиболее известных городов во всем мире и обнаружили, что большинство из них не соответствуют даже минимальным стандартам по покрытию деревьями.