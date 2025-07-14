Дерева знайшли несподіване джерело води на вулицях міст: ніхто б не здогадався

Нове дослідження показало, що дерева, які ростуть на міських вулицях, переносять посуху набагато краще, ніж дерева в міських парках. Вчені з'ясували, що така різниця виникає через несподіване джерело води, яке знайшли міські дерева.

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Дані дослідження показують, що після довгих періодів посухи без дощів, у дерев у міських парках знижується рівень води і сокоруху. Але у дерев, які ростуть на міських вулицях справи йдуть набагато краще, пише New Scientist.

Команда з Університету Квебека в Монреалі під керівництвом Андре Пуар'є вивчила зразки стовбурів клена гостролистого і клена сріблястого, що росли в парках і на вулицях Монреаля.

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Дослідники виміряли рівні різних ізотопів свинцю, які зазвичай є унікальними маркерами. Після цього вчені пов'язали отримані рівні ізотопів з історією дерев, підрахувавши їхні річні кільця.

У результаті дерева в парках містили ізотопи свинцю, які зазвичай пов'язані із забрудненням повітря. Але в деревах, які росли на вулицях міста, знайшли ізотопи, присутні в свинцевих водопровідних трубах. Вони були виготовлені з металу, який видобували в геологічно давніх відкладеннях прилеглих шахт.

За словами дослідників, кленам потрібно споживати близько 50 літрів води на день. Дерева на вулицях міста не можуть отримати необхідну кількість води з опадів, оскільки її більша частина падає на бетон і стікає в каналізацію. Тому дерева навчилися пити воду з труб, що протікають, Монреаля, які щодня втрачають 500 мільйонів літрів води.

"Хороша новина полягає в тому, що можна продовжувати садити дерева на вулицях, тому що там вони житимуть довше, ніж у парках. Масштаби споживання води цими вуличними деревами феноменальні, і це суперечить загальноприйнятій парадигмі, згідно з якою паркові дерева мають бути набагато кориснішими", — підсумував керівник дослідження.

Нагадаємо, лише 1 з 8 відомих міст відповідають мінімальним стандартам для життя. Дослідники протестували цілу низку найвідоміших міст у всьому світі та виявили, що більшість із них не відповідають навіть мінімальним стандартам щодо покриття деревами.