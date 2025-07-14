Эффективное средство в борьбе со старением: ядовитое вещество увеличит продолжительность жизни

Новое исследование неожиданно показало, что употребление галлюциногенных грибов может увеличить продолжительность жизни человека. Ученые обнаружили доказательства того, что грибы действительно эффективны в борьбе со старением организма.

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К такому выводу пришли ученые из медицинских школ Эмори и Бейлора в своей работе, опубликованной в журнале Nature Partnering Journal Aging. Команда предполагает, что псилоцибин — активное вещество психоделических грибов — может продлевать жизнь мышей. Авторы исследования считают, что это сработает и для людей, пишет Futurism.

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Псилоцибин — борец со старением

Исследование состояло из двух этапов, в ходе которых на пожилых мышах были испытаны средние дозы псилоцибина. После аналогичное количество вещества было введено и в клетки человека, чтобы изучить его влияние на теломеры, укорачивающиеся по мере старения организма. Отметим, что именно они являются одним из признаков старения.

В ходе исследования ученые использовали два типа человеческих клеток:

клетки легких плода;

клетки кожи взрослого человека.

Результаты исследования показывают, что как в мышиных, так и в человеческих клетках, введение псилоцибина было связано с сохранением длины теломер. Простыми словами, ученым удалось обнаружить доказательства того, что теломеры, по-видимому, укорачиваются медленнее под воздействием псилоцибина. Простыми словами, галлюциногенные грибы похоже могут увеличить продолжительность жизни клеток.

Воздействие псилоцибина на клетки

Авторы исследования также обнаружили, что мыши, получавшие псилоцибин, демонстрировали повышенную способность к выживанию, а качество их шерсти улучшилось. Это может указывать на дополнительные антивозрастные свойства вещества.

По словам ведущего автора исследования, медицинского и сердечно-сосудистого исследователя из Университета Бэйлора Луизы Хеккер, они с коллегами выбрали псилоцибин в качестве темы исследования, так как его прямое воздействие на продолжительность жизни ранее не было изучено.

Предыдущие исследования псилоцибина были сосредоточены на его воздействии на мозг. Однако результаты новой работы ученых указывают на то, что псилоцибин оказывает мощное воздействие на весь организм целиком, в том числе его антивозрастные свойства.

В то же время некоторые другие исследования предполагали, что психоделические препараты могут быть связаны с положительным влиянием на здоровье. Например, в 2021 году ученые обнаружили, что у людей, употреблявших галлюциногенные вещества, включая псилоцибин, ЛСД и мескалин, был снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Другие исследования также показали, что люди, периодические употреблявшие психоделики, реже страдают избыточным весом и ожирением.

Однако Хеккера и соавтор исследования Косуке Като призвали к осторожности в установлении причинно-следственной связи между увеличением продолжительности жизни и употреблением галлюциногенных грибов. Авторы признают, что открытие весьма интересно и клинически важно, однако еще многое предстоит понять, включая оптимальные протоколы дозирования, которые обеспечат максимальную эффективность.

По словам Хекерры, псилоцибин может представлять собой разрушительное вещество, способствующее здоровому старению, а следующие исследования должны быть направлены на изучение терапевтических эффектов при различных возрастных заболеваниях.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.