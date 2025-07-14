Назван способ остановить вспышки заболеваний в зародыше: смертность снижена на 60%

В новом исследовании ученые обнаружили эффективный способ снижения смертности во время вспышек таких опасных заболеваний, как холера, Эбола и корь — исследователи считают, что предотвратить распространение болезней поможет экстренная вакцинация.

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Данные нового исследования указывают на то, что экстренная вакцинация во время вспышек опасных заболеваний за последние 25 лет снизила смертность от холеры, Эболы и кори почти на 60%, пишет Science Alert.

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Первая в мире оценка экстренной вакцинации

Исследование было проведено командой из Института Бернета в Австралии при поддержке альянса Gavi по вакцинам, и ученые сосредоточились на том, чтобы впервые в мире оценить историческое влияние экстренной иммунизации на общественное здоровье и глобальную безопасность в области здравоохранения.

По словам главы Gavi Сании Ништар, впервые им с коллегами удалось оценить пользу от применения вакцин против вспышек некоторых из самых смертоносных инфекционных заболеваний в мире с человеческой и экономической точки зрения.

Авторы исследования утверждают, что их работа наглядно демонстрирует потенциал вакцин как экономически эффективной меры противодействия растущему риску вспышек заболеваний, с которыми сталкивается мир. Результаты указывают на то, что экстренная вакцинация помогла снизить смертность на 60%, а экономическая выгода оценивается в миллиарды.

Самые смертоносные инфекционные заболевания в мире

В исследовании, опубликованном в British Medical Journal (BMJ) Global Health, ученые изучили 210 вспышек пяти инфекционных заболеваний в 49 странах с низки уровнем дохода в период с 2000 по 2023 год, а именно:

холеры;

Эболы;

кори;

менингита;

желтой лихорадки.

Данные указывают на то, что внедрение экстренной вакцинации в регионах оказало значительное влияние — количество случаев заражения и смертность от всех пяти заболеваний снизилась почти на 60%.

Любопытно, что для отдельных заболеваний эффект был еще более значительным. Было показано, что вакцинация снизила смертность во время вспышек желтой лихорадки на целых 99%, а Эболы – на 76%. В то же время экстренная вакцинация значительно снизила угрозу расширения вспышек.

Данные также указывают на то, что экстренная вакцинация, проведенная во время более двух сотен вспышек заболеваний, принесла почти 32 миллиарда долларов экономической выгоды только за счет предотвращения смертей и потери лет жизни из-за инвалидности. Более того, авторы исследования считают, что эта сумма значительно занижена, так как не учитывает расходы на реагирование на вспышки заболеваний, а также социальные и макроэкономические последствия сбоев, вызванных крупными вспышками.

Для сравнения, масштабная вспышка лихорадки Эболы в Западной Африке в 2014 году, до появления одобренных вакцин, привела к распространению отдельных случаев по всему миру. И, по оценкам, обошлась только западноафриканским странам более чем в 53 миллиарда долларов.

Отметим, что исследование было проведено после того, как ВОЗ в апреле 2025 года предупредила о росте числа вспышек заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, в том числе кори, менингита и желтой лихорадки, во всем мире на фоне дезинформации и сокращения международной помощи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли антитело против вируса Эбола.

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