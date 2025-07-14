Названо спосіб зупинити спалахи захворювань у зародку: смертність знижено на 60%

У новому дослідженні вчені виявили ефективний спосіб зниження смертності під час спалахів таких небезпечних захворювань, як холера, Ебола та кір — дослідники вважають, що запобігти поширенню хвороб допоможе екстрена вакцинація.

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Дані нового дослідження вказують на те, що екстрена вакцинація під час спалахів небезпечних захворювань за останні 25 років знизила смертність від холери, Еболи та кору майже на 60%, пише Science Alert.

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Перша у світі оцінка екстреної вакцинації

Дослідження було проведене командою з Інституту Бернета в Австралії за підтримки альянсу Gavi з вакцин, і вчені зосередилися на тому, щоб уперше у світі оцінити історичний вплив екстреної імунізації на громадське здоров'я і глобальну безпеку в галузі охорони здоров'я.

За словами голови Gavi Санії Ніштар, уперше їм із колегами вдалося оцінити користь від застосування вакцин проти спалахів деяких із найсмертоносніших інфекційних захворювань у світі з людського та економічного погляду.

Автори дослідження стверджують, що їхня робота наочно демонструє потенціал вакцин як економічно ефективного заходу протидії ризику спалахів захворювань, з якими стикається світ. Результати вказують на те, що екстрена вакцинація допомогла знизити смертність на 60%, а економічна вигода оцінюється в мільярди.

Найсмертоносніші інфекційні захворювання у світі

У дослідженні, опублікованому в British Medical Journal (BMJ) Global Health, вчені вивчили 210 спалахів п'яти інфекційних захворювань у 49 країнах із низьким рівнем доходу в період із 2000 до 2023 року, а саме:

холери;

Ебола;

кору;

менінгіту;

жовтої лихоманки.

Дані вказують на те, що впровадження екстреної вакцинації в регіонах справило значний вплив — кількість випадків зараження і смертність від усіх п'яти захворювань знизилася майже на 60%.

Цікаво, що для окремих захворювань ефект був ще більш значним. Було показано, що вакцинація знизила смертність під час спалахів жовтої лихоманки на цілих 99%, а Еболи — на 76%. Водночас екстрена вакцинація значно знизила загрозу розширення спалахів.

Дані також вказують на те, що екстрена вакцинація, проведена під час більш ніж двох сотень спалахів захворювань, принесла майже 32 мільярди доларів економічної вигоди тільки завдяки запобіганню смертям і втрати років життя через інвалідність. Ба більше, автори дослідження вважають, що ця сума є значно заниженою, оскільки не враховує витрати на реагування на спалахи захворювань, а також соціальні та макроекономічні наслідки збоїв, спричинених великими спалахами.

Для порівняння, масштабний спалах лихоманки Ебола в Західній Африці 2014 року, до появи схвалених вакцин, призвів до поширення окремих випадків по всьому світу. І, за оцінками, обійшовся тільки західноафриканським країнам у понад 53 мільярди доларів.

Зазначимо, що дослідження було проведене після того, як ВООЗ у квітні 2025 року попередила про зростання кількості спалахів захворювань, які попереджаються вакцинацією, зокрема кору, менінгіту і жовтої лихоманки, в усьому світі на тлі дезінформації та скорочення міжнародної допомоги.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли антитіло проти вірусу Ебола.

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