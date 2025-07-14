Ефективний засіб у боротьбі зі старінням: отруйна речовина збільшить тривалість життя

Нове дослідження несподівано показало, що вживання галюциногенних грибів може збільшити тривалість життя людини. Учені виявили докази того, що гриби справді ефективні в боротьбі зі старінням організму.

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Такого висновку дійшли вчені з медичних шкіл Еморі та Бейлора у своїй роботі, опублікованій у журналі Nature Partnering Journal Aging. Команда припускає, що псилоцибін — активна речовина психоделічних грибів — може продовжувати життя мишей. Автори дослідження вважають, що це спрацює і для людей, пише Futurism.

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Псилоцибін — борець зі старінням

Дослідження складалося з двох етапів, під час яких на літніх мишах були випробувані середні дози псилоцибіну. Потім аналогічну кількість речовини було введено і в клітини людини, щоб вивчити її вплив на теломери, які вкорочуються в міру старіння організму. Зазначимо, що саме вони є однією з ознак старіння.

Під час дослідження вчені використовували два типи людських клітин:

клітини легенів плода;

клітини шкіри дорослої людини.

Результати дослідження показують, що як у мишачих, так і в людських клітинах, введення псилоцибіну було пов'язане зі збереженням довжини теломер. Простими словами, вченим вдалося виявити докази того, що теломери, мабуть, коротшають повільніше під впливом псилоцибіну. Простими словами, галюциногенні гриби схоже можуть збільшити тривалість життя клітин.

Вплив псилоцибіну на клітини

Автори дослідження також виявили, що миші, які отримували псилоцибін, демонстрували підвищену здатність до виживання, а якість їхньої шерсті покращилася. Це може вказувати на додаткові антивікові властивості речовини.

За словами провідної авторки дослідження, медичної та серцево-судинної дослідниці з Університету Бейлора Луїзи Хеккер, вони з колегами обрали псилоцибін темою дослідження, тому що його прямий вплив на тривалість життя раніше не було вивчено.

Попередні дослідження псилоцибіну були зосереджені на його впливі на мозок. Однак результати нової роботи вчених вказують на те, що псилоцибін чинить потужний вплив на весь організм цілком, зокрема на його антивікові властивості.

Водночас деякі інші дослідження припускали, що психоделічні препарати можуть бути пов'язані з позитивним впливом на здоров'я. Наприклад, у 2021 році вчені виявили, що у людей, які вживали галюциногенні речовини, включно з псилоцибіном, ЛСД і мескаліном, був знижений ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету. Інші дослідження також засвідчили, що люди, які періодично вживали психоделіки, рідше страждають на надмірну вагу й ожиріння.

Однак Хеккера і співавтор дослідження Косуке Като закликали до обережності у встановленні причинно-наслідкового зв'язку між збільшенням тривалості життя і вживанням галюциногенних грибів. Автори визнають, що відкриття вельми цікаве і клінічно важливе, проте ще багато чого належить зрозуміти, включно з оптимальними протоколами дозування, які забезпечать максимальну ефективність.

За словами Хекерри, псилоцибін може являти собою руйнівну речовину, що сприяє здоровому старінню, а наступні дослідження мають бути спрямовані на вивчення терапевтичних ефектів при різних вікових захворюваннях.

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