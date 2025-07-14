Гениальные суперзлодеи в масках: зачем косаткам белые пятна возле глаз

Косатки являются одними из самых грозных хищников в океане и их легко узнать по угольно-черному телу, украшенному яркими белыми отметинами, особенно по «глазному пятну» на голове. Эти пятна не просто делают хищников похожими на суперзлодеев в масках, но и являются гениальным эволюционным инструментом.

Related video

В последнее время ученые уделяют косаткам особое внимание, пытаясь понять, в чем причина массовых нападений на лодки в Гибралтарском проливе или нападений на больших белых акул. Впрочем, исследователи также обнаружили и несколько удивительно милых проявлений косаток: например, они делают друг другу массаж с помощью водорослей, делятся едой с людьми и даже освоили поцелуи с языком, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Суперзлодеи в масках

Черно-белая окраска косаток — прежде всего камуфляж. Большая часть их брюха белая, которая сливается с освещенной солнцем водой, если смотреть снизу, в то время как большая часть верхней половины тела — черная, которая сливается с океанскими глубинами, если смотреть сверху. Такой двусторонний окрас, известен как противотенение и встречается у многих животных по всему миру.

Однако у косаток также есть странные пятна, которые не вписываются в эту схему: сразу за спинным плавником у косаток расположено сероватое "седловидное пятно", а также характерные "глазные пятна" по бокам головы.

Это пример деструктивного рисунка, который разбивает очертания фигуры с помощью резко контрастного рисунка. Именно поэтому замаскированные животные, а также камуфляжное снаряжение, используемое военными, редко бывают однотонными. Комбинация ярких, контрастных узоров гораздо лучше сбивает с толку и скрывает форму, чем один оттенок.

Зачем косаткам камуфляж?

Косатки — высшие хищники, поэтому им не нужно использовать камуфляж, чтобы спрятаться от потенциальной угрозы. Напротив, киты-убийцы используют свой окрас, чтобы незаметно подкрасться к своей добыче, которой, к слову, может оказаться все — от тюленей, до китов и даже больших белых акул.

Любопытно, что пигментация не одинакова у разных групп косаток. Ранее ученые обнаружили, что популяции косаток, обитающие в разных частях Мирового океана, имеют свой уникальный рисунок, напоминающий эмблему банды или цвета команды. Различия настолько заметны, что исследователи могут использовать форму пятен для идентификации групп косаток и отслеживания их поведения.

Исследование косаток в Северной Атлантике показало, что у групп из Норвежского, Исландского, Британского, Испанского и Гренландского океанов форма глазных пятен также различна. Например, у группы, плававшей у Гебридских островов на севере Шотландии, наблюдалось характерное "наклонное" глазное пятно, которое резко отличалось от других.

Еще более явные различия наблюдались среди косаток в Южном океане вокруг Антарктиды. Исследователи разделили их на несколько отдельных экотипов: A, B, C и D, каждый из которых обладает уникальными отметинами, особенностями поведения и территориальным ареалом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну косаток Эдема и нашли их ближайших родственников.