Геніальні суперлиходії в масках: навіщо косаткам білі плями біля очей

Косатки є одними з найгрізніших хижаків в океані і їх легко впізнати за вугільно-чорним тілом, оздобленим яскравими білими відмітинами, особливо за "очною плямою" на голові. Ці плями не просто роблять хижаків схожими на суперлиходіїв у масках, а і є геніальним еволюційним інструментом.

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Останнім часом учені приділяють косаткам особливу увагу, намагаючись зрозуміти, у чому причина масових нападів на човни в Гібралтарській протоці або нападів на великих білих акул. Утім, дослідники також виявили й кілька напрочуд милих проявів косаток: наприклад, вони роблять одне одному масаж за допомогою водоростей, діляться їжею з людьми та навіть освоїли поцілунки з язиком, пише IFLScience.

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Суперлиходії в масках

Чорно-біле забарвлення косаток — насамперед камуфляж. Більша частина їхнього черева біла, яка зливається з освітленою сонцем водою, якщо дивитися знизу, в той час, як більша частина верхньої половини тіла — чорна, яка зливається з океанськими глибинами, якщо дивитися зверху. Таке двостороннє забарвлення, відоме як протитініння, трапляється у багатьох тварин по всьому світу.

Однак у косаток також є дивні плями, які не вписуються в цю схему: одразу за спинним плавцем у косаток розташована сірувата "сідлоподібна пляма", а також характерні "очні плями" з боків голови.

Це приклад деструктивного малюнка, який розбиває обриси фігури за допомогою різко контрастного малюнка. Саме тому замасковані тварини, а також камуфляжне спорядження, що використовується військовими, рідко бувають однотонними. Комбінація яскравих, контрастних візерунків набагато краще збиває з пантелику і приховує форму, ніж один відтінок.

Навіщо косаткам камуфляж?

Косатки — вищі хижаки, тому їм не потрібно використовувати камуфляж, щоб сховатися від потенційної загрози. Навпаки, кити-вбивці використовують своє забарвлення, щоб непомітно підкрастися до своєї здобичі, якою, до слова, може виявитися все — від тюленів, до китів і навіть великих білих акул.

Цікаво, що пігментація не однакова у різних груп косаток. Раніше вчені виявили, що популяції косаток, що мешкають у різних частинах Світового океану, мають свій унікальний малюнок, що нагадує емблему банди або кольори команди. Відмінності настільки помітні, що дослідники можуть використовувати форму плям для ідентифікації груп косаток і відстеження їхньої поведінки.

Дослідження косаток у Північній Атлантиці показало, що у груп з Норвезького, Ісландського, Британського, Іспанського та Гренландського океанів форма очних плям також різна. Наприклад, у групи, що плавала біля Гебридських островів на півночі Шотландії, спостерігалася характерна "похила" очна пляма, яка різко відрізнялася від інших.

Ще більш явні відмінності спостерігалися серед косаток у Південному океані навколо Антарктиди. Дослідники розділили їх на кілька окремих екотипів: A, B, C і D, кожен з яких має унікальні відмітини, особливості поведінки й територіальний ареал.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю косаток Едему і знайшли їхніх найближчих родичів.