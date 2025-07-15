Всю жизнь избегала самцов: в Индии скончалась старейшая слониха в мире, ей было более 100 лет

Сотрудники индийского заповедника тигров Панна сообщили печальную новость — их подопечная, по имени Ватсала, скончалась в возрасте более 100 лет. Несмотря на то, что слоны известны своим долголетием, им крайне редко удается прожить больше века.

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Старейшая слониха Азии, по имени Ватсала, умерла в поразительном возрасте — более 100 лет. Слоны широко известны своими социальными навыками и долголетием, однако ученые признают, что азиатским слонам исключительно редко, на самом деле, почти никогда, не удается прожить более 100 лет. По крайней мере, науке неизвестны такие случаи, пишет IFLScience.

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Индийская королева слонов

Известно, что Ватсала умерла в заповеднике тигров в начале этого месяце. По словам Анупам Шарма из Индийской лесной службы, присутствие Ватсалы в парке "вселяло благоговение во всех, кто встречался с ней в парке".

По данным смотрителей, Ватсала родилась в пышных зеленых лесах Кералы, где и провела свои ранние годы, таская бревна. В 1972 году она прибыла в Мадхья-Прадеш, когда ей, как утверждается, было уже больше 50 лет, а затем, в 1993 году, переехала в тигриный заповедник Панна.

Известно, что у самки никогда не было бивней и она никогда не спаривалась. Но это не помешало ей стать почитаемым матриархом в заповеднике, заслужив любовь и уважение тех, кто о ней заботился. В 2020 году она потеряла зрение из-за катаракты, но это не помешало ей наслаждаться мирными прогулками по лесу под чутким руководством смотрительницы по имени Манирам.

Манирам также рассказала, что Ватсала заботилась обо всех слонятах стада, направляла их и защищала. Но, что любопытно, самка всегда держалась подальше от самцов слонов. Этот инстинкт избегать самцов не остался без последствий. В 2003 и 2008 годах Ватсала подверглась жестокому нападению слона-самца по имени Рам Бахадур, который пытался с ней спариться. Первое нападение было особенно жестоким, в результате чего у нее был разорван кишечник, и ей пришлось девять месяцев лечиться.

Самый старый слон на Земле

Увы, без официального свидетельства о рождении Ватсала так и не получила места в Книге рекордов Гиннесса, несмотря на свой почтенный возраст и историю.

Официальным титулом старейшего слона в мире – и старейшего зарегистрированного наземного млекопитающего – обладает Линь Ван, азиатский слон, скончавшийся в зоопарке Тайбэя 26 февраля 2003 года в возрасте 86 лет.

Как правило, крупные позвоночные живут дольше своих мелких сородичей. Например, гренландский акулы, галапагосские черепахи, гренландские киты и даже люди – все они относительно крупные и отличаются примечательным долгожительством. Несколько более мелких видов, таких как олмсы и домашние черепахи, бросают вызов этой тенденции, демонстрируя удивительно долгую продолжительность жизни. Впрочем, они скорее являются исключением из правила.

Это может показаться нелогичным: у крупных животных гораздо больше клеток, что теоретически может означать больше возможностей для мутаций и более высокий риск развития рака. Однако, каким-то образом у животных развились механизмы, способные контролировать скорость мутаций, тем самым продлевая жизни. К сожалению, ученые все еще не смогли разгадать эту биологическую загадку.

Ранее Фокус писал о самом редком слоне в мире, который не мог бы появиться в дикой природе.