Усе життя уникала самців: в Індії померла найстаріша слониха у світі, їй було понад 100 років

Співробітники індійського заповідника тигрів Панна повідомили сумну новину — їхня підопічна, на ім'я Ватсала, померла у віці понад 100 років. Попри те, що слони відомі своїм довголіттям, їм вкрай рідко вдається прожити більше століття.

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Найстаріша слониха Азії, на ім'я Ватсала, померла у дивовижному віці — понад 100 років. Слони широко відомі своїми соціальними навичками та довголіттям, проте вчені визнають, що азійським слонам винятково рідко насправді майже ніколи, не вдається прожити понад 100 років. Принаймні, науці невідомі такі випадки, пише IFLScience.

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Індійська королева слонів

Відомо, що Ватсала померла в заповіднику тигрів на початку цього місяця. За словами Анупам Шарма з Індійської лісової служби, присутність Ватсали в парку "вселяла святість у всіх, хто зустрічався з нею в парку".

За даними доглядачів, Ватсала народилася в пишних зелених лісах Керали, де і провела свої ранні роки, тягаючи колоди. У 1972 році вона прибула в Мадх'я-Прадеш, коли їй, як стверджується, було вже понад 50 років, а потім, 1993 року, переїхала в тигровий заповідник Панна.

Відомо, що в самки ніколи не було бивнів і вона ніколи не спаровувалася. Але це не завадило їй стати шанованим матріархом у заповіднику, заслуживши любов і повагу тих, хто про неї піклувався. У 2020 році вона втратила зір через катаракту, але це не завадило їй насолоджуватися мирними прогулянками лісом під чуйним керівництвом доглядачки, на ім'я Манірам.

Манірам також розповіла, що Ватсала піклувалася про всіх слоненят стада, направляла їх і захищала. Але, що цікаво, самка завжди трималася якомога далі від самців слонів. Цей інстинкт уникати самців не залишився без наслідків. У 2003 і 2008 роках Ватсала зазнала жорстокого нападу слона-самця, на ім'я Рам Бахадур, який намагався з нею злучитися. Перший напад був особливо жорстоким, унаслідок чого у неї був розірваний кишківник, і їй довелося дев'ять місяців лікуватися.

Найстаріший слон на Землі

На жаль, без офіційного свідоцтва про народження Ватсала так і не отримала місця в Книзі рекордів Гіннесса, попри свій поважний вік та історію.

Офіційним титулом найстарішого слона у світі — і найстарішого зареєстрованого наземного ссавця — володіє Лінь Ван, азійський слон, який помер у зоопарку Тайбея 26 лютого 2003 року у віці 86 років.

Як правило, великі хребетні живуть довше за своїх дрібних родичів. Наприклад, гренландські акули, галапагоські черепахи, гренландські кити й навіть люди — всі вони відносно великі та вирізняються примітним довголіттям. Кілька дрібніших видів, таких як олмси та домашні черепахи, кидають виклик цій тенденції, демонструючи напрочуд довгу тривалість життя. Утім, вони скоріше є винятком із правила.

Це може здатися нелогічним: у великих тварин набагато більше клітин, що теоретично може означати більше можливостей для мутацій і вищий ризик розвитку раку. Однак, якимось чином у тварин розвинулися механізми, здатні контролювати швидкість мутацій, тим самим продовжуючи життя. На жаль, вчені все ще не змогли розгадати цю біологічну загадку.

Раніше Фокус писав про найрідкіснішого слона у світі, який не міг би з'явитися в дикій природі.