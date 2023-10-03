Мотті з великими вухами. Найрідкісніший слон у світі, який не міг би з'явитися в дикій природі

Це дивовижне слоненя не прожило і двох тижнів, але завоювало серця вчених і потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

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Мотті є єдиним підтвердженим гібридом африканського слона (Loxodonta africana) і азійського слона (Elephas maximus). Він з'явився на світ 11 липня 1978 року в Честерському зоопарку у Великій Британії, його назвали на честь засновника звіринця Джорджа Моттерсхеда, пише IFLScience.

Малюк народився в сім'ї слонів, які проживають у спільному вольєрі в зоопарку. Коли стало відомо про вагітність самки азійського слона Шеби, у доглядачів не залишалося сумнівів, хто є батьком. Річ у тім, що Джамболіно був єдиним самцем у вольєрі. Однак доглядачів мучила одна деталь, Джамболіно належав до африканських слонів, а тому дослідники не були впевнені, що в них із Шебою можуть бути спільні діти.

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Річ у тім, що Джамболіно і Шеба навряд чи могли б зустрітися коли-небудь у дикій природі — їхні звичні ареали проживання розташовані на двох різних континентах. Утім, слоненя з'явилося на світ і стало "найрідкіснішим слоном у світі", його навіть внесли до Книги рекордів Гіннеса. Однак малюк не прожив і двох тижнів після свого народження.

Дослідники взяли зразки тканин слонів і змогли довести, що Мотті насправді є першим і єдиним у світі гібридом африканського та індійського слонів. Утім, деякі моменти все ще залишалися нерозгаданими. Наприклад, крім величезної відстані, що розділяє ці два види в дикій природі, вони також належать не просто до різних видів, а й до родів, а це свідчить про те, що вони вкрай далекі один від одного на генетичному дереві.

Відомо, що африканські та азійські слони мають деякі явні фізичні відмінності. По-перше, перші більші й можуть виростати до 3-4 метрів від плечей до п'ят, тоді як азійські слони досягають лише від 2 до 3,5 метрів у висоту. Вуха африканських слонів також значно більші, бо пристосовані для відведення тепла в савані. Крім того, ці слони мають більш зморшкувату шкіру.

Працівники зоопарку зазначали, що Мотті мав риси як матері, так і батька: форма його голови та великі вуха явно дісталися йому від батька, тоді як п'ять нігтів на передніх лапах і чотири на задніх явно дісталися йому від матері.

Відомо, що Мотті народився на 6 тижнів раніше терміну, а через те, що його вага була занадто маленькою, від самого початку він потребував інтенсивної ветеринарної допомоги. На жаль, всього через 10 днів після народження Мотті помер від некротизуючого ентероколіту — серйозного шлунково-кишкового захворювання. Розтин також показав, що слоненя страждало від важкої інфекції кишкової палички.

Зазначимо, що після смерті тіло найрідкіснішого слона у світі було збережено в приватній колекції й зберігається в Музеї природної історії в Лондоні.

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