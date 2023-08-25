Легенда про "гуманзу": що відомо про дитинча людини та шимпанзе, яке нібито народилося в 1920-х роках

Передбачається, що він був створений у Флоридській лабораторії, а потім підданий евтаназії й вивчений. Але чи так це насправді.

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Відтоді як еволюційні шляхи людини й мавпи розійшлися, багато дослідників замислювалися над тим, щоб створити гібрид людини і шимпанзе, також відомий "гуманзе". Деякі свідчення вказують на те, що цей експеримент все ж вийшов за рамки "бажань" і був проведений, пише IFLScience.

Передбачається, що російський біолог Лія Іванович спробувала втілити в життя цей експеримент "найгіршим способом", але зазнала невдачі через поєднання "моральної огиди і відсутності мавпячої сперми". Однак згідно з деякими, зазначимо, що вельми сумнівними заявами, за минулі роки подібні спроби все ж таки були зроблені або навіть доведені до кінця.

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Наприклад, за словами еволюційного психолога Гордона Геллана, гібрид людини та шимпанзе народився в дослідницькому центрі приматів в Оріндж-Парку (Флорида, США) в 1920-х роках. Однак потім його було піддано евтаназії, коли залучені в експеримент вчені усвідомили всі наслідки того, що вони зробили.

У 2018 році Геллан заявив, що вчені нібито запліднили самку шимпанзе людською спермою від невідомого донора. Дослідники заявили, що запліднення не тільки відбулося, але самка шимпанзе змогла виносити дитинча, і потім воно з'явилося на світ. Через кілька днів або тижнів дослідники нібито почали замислюватися над усіма моральними та етичними аспектами цього дослідження, а тому немовля людини й шимпанзе приспали.

Тоді Гееллан стверджував, що ця історія правдива і він дізнався подробиці від "авторитетного вченого". Утім, одних тільки тверджень про те, що хтось розповів комусь про подібний експеримент, нехай навіть він нібито брав участь у ньому, недостатньо, щоб вони виявилися правдивими.

Дослідники досі напевно не знають, чи можливий і взагалі гібрид людини та шимпанзе. Деякі вчені висловили припущення про те, що предки людини та шимпанзе були здатні до схрещування ще близько 4 мільйонів років тому, зазначимо, що наш останній спільний відомий предок жив на Землі близько 6-7 мільйонів років тому.

Однак це твердження все ще заперечується. Вчені зазначають, що короткий час розбіжності в Х-хромосомі між шимпанзе і людьми, що і змусило команду тоді підозрювати, що гібридизація мала місце, може бути пояснений природним відбором.

Водночас науковці зазначають, що інші тварини з генетичними відмінностями, схожими на шимпанзе та людей, наприклад, коні та зебри, насправді могли успішно розмножуватися. Однак їхнє потомство часто ставало безплідним саме по собі. Загалом, дослідники визнають, що люди й шимпанзе досить генетично схожі, щоб народити ембріон, однак малоймовірно, що йому вдасться дожити до терміну.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що шимпанзе-підлітки бунтують так само як і люди.