7 лет без единого движения: названо самое неподвижное существо на Земле

Исследователи наблюдали за животными в балканской пещере, надеясь получить новую информацию о том, как они ведут себя вне лаборатории. Удалось обнаружить лишь поразительную лень — некоторые особи годами не двигались с места.

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Олмы — редкие пещерные саламандры, обитающие в Европе. Представители этого вида встречаются исключительно в подземных водоемах Балкан, в том числе: вдоль Адриатического побережья на северо-востоке Италии, в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине и на севере Черногории, пишет IFLScience.

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Призрачные водные змеи

С бледной кожей, гибкими телами и хилыми конечностями олмы напоминают призрачных водных змей, проводящих всю жизнь в темных, заполненных водой пещерах. В местном фольклоре эти неуловимые существа считаются потомками могучих драконов, обитающих под земной корой и таинственным образом всплывающих на поверхность во время сильных дождей.

Большую часть жизни олмы проводят в полной темноте, а потому в процессе эволюции они утратили зрение. В результате их глаза недоразвиты и покрыты кожей, что сделало их почти слепыми. Чтобы компенсировать отсутствие зрения, олмы оснащены высокочувствительными хеморецепторами, которые позволяют им обнаруживать мельчайшие следы органики в воде — таким образом им удается находить в воде добычу, в том числе, личинки насекомых, креветки, жуков и мелких улиток.

Впрочем, если поблизости не оказалось еды, это не проблема, поскольку олмы могут обходиться без пищи годами. Эта удивительная способность обходиться без пищи длительные периоды означает, что им не нужно тратить энергию на поиск добычи.

Самые неподвижные животные в мире

В период с 2010 по 2018 год три исследователя из Университета Лоранда Этвеша в Венгрии и Исследовательского общества Девонского карста в Великобритании пометили и наблюдали за 26 особями, живущими в пещере с родниковой водой в районе Горица в Боснии и Герцеговине. Ученые были удивлены неподвижностью этих существ.

Результаты показали, что в среднем за год олмы перемещались всего на 5 метров, но некоторые из них едва ли продвигались на несколько метров за несколько лет. Более того, ученые также обнаружили одну особь, которая не сдвинулась вовсе за 2569 дне — это целы 7 лет.

Любопытно, что такое поведение контрастирует с наблюдениями в лаборатории. В неволе олмы часто перемещаются, прячутся и даже демонстрируют социальное поведение. Однако в дикой природе животные, по-видимому, предпочитают куда более спокойный и ленивый образ жизни.

Предполагается, что малоподвижный образ жизни связан с необходимостью сохранения энергии. Вид отличается долгой продолжительностью жизни, около 100 лет, редко размножается, лишь раз в 12,5 лет, и может существовать, потребляя очень мало пищи. Все это указывает на то, что олмам попросту некуда торопиться.

Впрочем, ученые признают, что группа олмов, участвующая в исследовании, не обязательно является репрезентативной для более широкого вида. Хотя изученная популяция выглядит здоровой, анализ пещерных олмов показал, что у них практически нет генетических вариаций, что может означать, что пассивное поведение характерно только для этой популяции.

Ранее Фокус писал о том, что в подземных пещерах живут "детеныши драконов", способные "чуять" электрические поля.