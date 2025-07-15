7 років без жодного руху: названо найбільш нерухому істоту на Землі

Дослідники спостерігали за тваринами в балканській печері, сподіваючись отримати нову інформацію про те, як вони поводяться поза лабораторією. Вдалося виявити лише дивовижну лінь — деякі особини роками не рухалися з місця.

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Олми — рідкісні печерні саламандри, що мешкають у Європі. Представники цього виду трапляються винятково в підземних водоймах Балкан, зокрема: уздовж Адріатичного узбережжя на північному сході Італії, у Словенії, Хорватії, Боснії та Герцеговині та на півночі Чорногорії, пише IFLScience.

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Примарні водні змії

З блідою шкірою, гнучкими тілами й кволими кінцівками олми нагадують примарних водних змій, які проводять все життя в темних, заповнених водою печерах. У місцевому фольклорі ці невловні істоти вважаються нащадками могутніх драконів, що мешкають під земною корою і таємничим чином спливають на поверхню під час сильних дощів.

Більшу частину життя олми проводять у повній темряві, а тому в процесі еволюції вони втратили зір. У результаті їхні очі недорозвинені та вкриті шкірою, що зробило їх майже сліпими. Щоб компенсувати відсутність зору, олми оснащені високочутливими хеморецепторами, які дають їм змогу виявляти найдрібніші сліди органіки у воді — у такий спосіб їм вдається знаходити у воді здобич, зокрема, личинки комах, креветки, жуків і дрібних равликів.

Втім, якщо поблизу не виявилося їжі, це не проблема, оскільки олми можуть обходитися без їжі роками. Ця дивовижна здатність обходитися без їжі тривалі періоди означає, що їм не потрібно витрачати енергію на пошук здобичі.

Найбільш нерухомі тварини у світі

У період з 2010 до 2018 року три дослідники з Університету Лоранда Етвеша в Угорщині та Дослідницького товариства Девонського карсту у Великій Британії познайомили та спостерігали за 26 особинами, які живуть у печері з джерельною водою в районі Гориця в Боснії та Герцеговині. Вчені були здивовані нерухомістю цих істот.

Результати показали, що в середньому за рік олми переміщалися всього на 5 метрів, але деякі з них навряд чи просувалися на кілька метрів за кілька років. Ба більше, вчені також виявили одну особину, яка не зрушила зовсім за 2569 дні — це цілих 7 років.

Цікаво, що така поведінка контрастує зі спостереженнями в лабораторії. У неволі олми часто переміщаються, ховаються і навіть демонструють соціальну поведінку. Однак у дикій природі тварини, мабуть, віддають перевагу куди більш спокійному і ледачому способу життя.

Припускають, що малорухливий спосіб життя пов'язаний із необхідністю збереження енергії. Вид відрізняється довгою тривалістю життя, близько 100 років, рідко розмножується, лише раз на 12,5 років, і може існувати, споживаючи дуже мало їжі. Все це вказує на те, що олмам просто нікуди поспішати.

Утім, учені визнають, що група олмів, яка бере участь у дослідженні, не обов'язково є репрезентативною для ширшого виду. Хоча вивчена популяція виглядає здоровою, аналіз печерних олмів показав, що в них практично немає генетичних варіацій, що може означати, що пасивна поведінка характерна тільки для цієї популяції.

Раніше Фокус писав про те, що в підземних печерах живуть "дитинчата драконів", здатні "чути" електричні поля.