Ниагарский водопад покажется лужей. Наибольший водопад на Земле никто и никогда не увидит

Водопад Датского пролива скрывается под водами Арктики и по праву считается самым большим водопадом на Земле. Он простирается на 3500 метров и оказывает непосредственное влияние на климат всей планеты.

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Водопад Датского пролива

Водопад Датского пролива является океаническим явлением, масштабы которого затмевают самые высокие водопады на поверхности нашей планеты. Обычно водопады на суше появляются, когда речная вода падает с отвесных скал, но подводные вулканы формируются по совсем иному принципу, пишет Daily Galaxy.

Крупнейший подводный водопад берет начало на глубине до 3050 метров, где более холодная и плотная вода из Северного моря обрушивается в Атлантический океан. Вода расширяется и создает поток мощностью 3,2 млн кубических метров в секунду.

Водопад Датского пролива Фото: NOAA

Вода из водопада Датского пролива проходит через подводный хребет, который оставили на морском дне ледники во время последнего ледникового периода. Данный хребет является своеобразной точкой невозврата для холодной воды Северного моря.

Изменение климата и самый большой водопад

Влияние водопада на климат Земли возможно, сопоставимо с его размерами. Дело в том, что он перемещает плотную воду из Северного моря в Атлантику.

Данный процесс поддерживает Атлантическую меридиональную циркуляцию (AMOC), с ее помощью на Земле распределяется тепло и питательные вещества. Без этой циркуляции на планете изменится почти все, от мягких зимних температур в Европе, до планктона в океанах.

Но ученые опасаются, что с изменением климата на Земле может измениться и течение водопада. Исследователи пристально следят за самыми мелкими изменениями, так как даже они могут влиять, к примеру, на силу и траекторию ураганов.

По словам океанологи Анны Санчес, изменения в океанических процессах уже наблюдаются в таких регионах, как побережье Каталонии

“Хорошим примером служит побережье Каталонии, где сокращение количества холодных, ветренных дней зимой в Лионском заливе и к северу от побережья Каталонии приводит к ослаблению этого океанографического процесса, который имеет решающее значение для регулирования климата и оказывает большое влияние на глубинные экосистемы”, - говорит океанограф.

Поскольку потепление арктических вод влияет на разницу солености и температуры, определяющую течение, некогда устойчивый поток в Датском проливе может начать замедляться или меняться, что приведет к значительным изменениям в динамике океана.

Напомним, под корой Земли находится "запасной" океан. Исследователи говорят, что глубоко в недрах Земли содержится огромный резервуар воды, который связан с поверхностными водами.