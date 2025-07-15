Ніагарський водоспад здасться калюжею. Найбільший водоспад на Землі ніхто і ніколи не побачить

Водоспад Данської протоки ховається під водами Арктики та по праву вважається найбільшим водоспадом на Землі. Він простягається на 3500 метрів і безпосередньо впливає на клімат усієї планети.

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Водоспад Данської протоки

Водоспад Данської протоки є океанічним явищем, масштаби якого затьмарюють найвищі водоспади на поверхні нашої планети. Зазвичай водоспади на суші з'являються, коли річкова вода падає зі стрімких скель, але підводні вулкани формуються за зовсім іншим принципом, пише Daily Galaxy.

Найбільший підводний водоспад бере початок на глибині до 3050 метрів, де холодніша і щільніша вода з Північного моря обрушується в Атлантичний океан. Вода розширюється і створює потік потужністю 3,2 млн кубічних метрів на секунду.

Водоспад Датської протоки Фото: NOAA

Вода з водоспаду Данської протоки проходить через підводний хребет, який залишили на морському дні льодовики під час останнього льодовикового періоду. Цей хребет є своєрідною точкою неповернення для холодної води Північного моря.

Зміна клімату та найбільший водоспад

Вплив водоспаду на клімат Землі, можливо, можна порівняти з його розмірами. Річ у тім, що він переміщує щільну воду з Північного моря в Атлантику.

Цей процес підтримує Атлантичну меридіональну циркуляцію (AMOC), з її допомогою на Землі розподіляється тепло і поживні речовини. Без цієї циркуляції на планеті зміниться майже все, від м'яких зимових температур у Європі, до планктону в океанах.

Але вчені побоюються, що зі зміною клімату на Землі може змінитися і течія водоспаду. Дослідники пильно стежать за найдрібнішими змінами, оскільки навіть вони можуть впливати, наприклад, на силу і траєкторію ураганів.

За словами океанологині Анни Санчес, зміни в океанічних процесах уже спостерігаються в таких регіонах, як узбережжя Каталонії

"Хорошим прикладом слугує узбережжя Каталонії, де скорочення кількості холодних, вітряних днів взимку в Ліонській затоці та на північ від узбережжя Каталонії призводить до послаблення цього океанографічного процесу, який має вирішальне значення для регулювання клімату та має великий вплив на глибинні екосистеми", — каже океанограф.

Оскільки потепління арктичних вод впливає на різницю солоності та температури, що визначає течію, колись стійкий потік у Данській протоці може почати сповільнюватися або змінюватися, що призведе до значних змін у динаміці океану.

Нагадаємо, під корою Землі знаходиться "запасний" океан. Дослідники кажуть, що глибоко в надрах Землі міститься величезний резервуар води, який пов'язаний із поверхневими водами.