На Галапагосских островах взбунтовались помидоры: они отменяют миллионы лет эволюции

Идея о том, что в некоторых случаях эволюция может поворачиваться вспять далеко не нова. Но ученые впервые смогли наблюдать за этим процессом на Галапагосских островах.

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Речь идет о дикорастущих помидорах, которые ютятся на черных сказах Галапагосских островов. Этот вид адаптируется под изменившиеся условия жизни, отменяя генетические изменения, которые произошли за последние несколько миллионов лет, пишет Science Alert.

Исследование провела команда ученых из университета в Риверсайде (UC Riverside) и Института Вейцмана в Израиле. Они получили доказательства того, что виды могут обращать вспять изменения, которые происходили в ходе эволюции.

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“Это совсем не то, чем мы обычно ожидаем. Но это происходит в режиме реального времени, на острове вулканического происхождения”, - говорит молекулярный биохимик Адам Йозвяк из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Томаты отменяют миллионы лет эволюции Фото: Adam Jozwiak/UC Riverside

Команда проанализировала 56 образцов томатов, которые произрастают на галапагосских островах, среди которых были такие виды как Solanum cheesmaniae и Solanum galapagense. Ученые интересовала выработка алкалоида в исследуемых растениях. Иными словами исследователи искали токсичные вещества, которые помогают растениям отпугивать хищников.

У томатов вида S. cheesmaniae, который росли в разных частях острова, были найдены разные алкалоиды. У томатов с восточных островов содержатся алкалоиды, похожие на те, что содержатся в фруктах во всем мире. Но у западных томатов была найдена более древняя форма алкалоидов.

Этот вид алкалоидов совпал с тем, что был найден в баклажанах – родственником томатом. Но самое интересное было то, что эти баклажаны росли на Земле миллионы лет назад.

Эксперименты в лаборатории и компьютерное моделирование указало на один конкретный фермент, который ответствен за выработку древних алкалоидов. Оказалось, что изменения всего нескольких аминокислот оказалось достаточно, чтобы активировать производство алкалоидов.

По словам исследователей, есть и другие примеры подобного эволюционного “сальто назад”, которые ученые называют атавизмами.

Но случай на Галапагосских островах уникален тем, что изменение произошло в целой популяции. У некоторых растений реверсировались сразу несколько генов, что указывает на сильный естественный отбор.

Ученые видят причину таких изменений в том, что западные части Галапагосских островов более бесплодны. Поэтому негативное влияние окружающей среды могло отменить этапы эволюции томатов.

Напомним, эволюция сама по себе может эволюционировать — найдены доказательства. Новое исследование ученых предполагает, что процесс эволюции на самом деле может совершенствоваться.