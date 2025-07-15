На Галапагоських островах збунтувалися помідори: вони скасовують мільйони років еволюції

Ідея про те, що в деяких випадках еволюція може повертатися назад далеко не нова. Але вчені вперше змогли спостерігати за цим процесом на Галапагоських островах.

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Йдеться про дикорослі помідори, які туляться на чорних сказах Галапагоських островів. Цей вид адаптується під змінені умови життя, скасовуючи генетичні зміни, які відбулися за останні кілька мільйонів років, пише Science Alert.

Дослідження провела команда вчених з університету в Ріверсайді (UC Riverside) та Інституту Вейцмана в Ізраїлі. Вони отримали докази того, що види можуть повертати назад зміни, які відбувалися під час еволюції.

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"Це зовсім не те, чого ми зазвичай очікуємо. Але це відбувається в режимі реального часу, на острові вулканічного походження", — каже молекулярний біохімік Адам Йозвяк із Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Томати скасовують мільйони років еволюції Фото: Adam Jozwiak/UC Riverside

Команда проаналізувала 56 зразків томатів, які ростуть на галапагоських островах, серед яких були такі види як Solanum cheesmaniae і Solanum galapagense. Вчених цікавило вироблення алкалоїду в досліджуваних рослинах. Іншими словами дослідники шукали токсичні речовини, які допомагають рослинам відлякувати хижаків.

У томатів виду S. cheesmaniae, який ріс у різних частинах острова, були знайдені різні алкалоїди. У томатів зі східних островів містяться алкалоїди, схожі на ті, що містяться у фруктах у всьому світі. Але в західних томатів було знайдено більш давню форму алкалоїдів.

Цей вид алкалоїдів збігся з тим, що був знайдений у баклажанах — родичем томатів. Але найцікавіше було те, що ці баклажани росли на Землі мільйони років тому.

Експерименти в лабораторії та комп'ютерне моделювання вказало на один конкретний фермент, який відповідальний за вироблення стародавніх алкалоїдів. Виявилося, що зміни всього декількох амінокислот виявилося достатньо, щоб активувати виробництво алкалоїдів.

За словами дослідників, є й інші приклади подібного еволюційного "сальто назад", які вчені називають атавізмами.

Але випадок на Галапагоських островах унікальний тим, що зміна відбулася в цілій популяції. У деяких рослин реверсувалися відразу кілька генів, що вказує на сильний природний відбір.

Учені вбачають причину таких змін у тому, що західні частини Галапагоських островів більш безплідні. Тож негативний вплив довкілля міг скасувати етапи еволюції томатів.

Нагадаємо, еволюція сама по собі може еволюціонувати — знайдено докази. Нове дослідження вчених припускає, що процес еволюції насправді може вдосконалюватися.