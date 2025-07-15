Резкие перепады погоды вызывают головную боль: действительно ли перемены провоцируют мигрень

Несмотря на то, что множество людей по всему земному шару связывают резкие перемены погодных условий с головными болями, у ученых все еще нет четкого ответа на этот вопрос. Впрочем, некоторые исследования все же указывают на то, что именно перемена погоды является одним из триггеров мигрени.

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Множество людей на планете замечали, что резкая смена солнечной погоды на дождливую может сопровождаться головной болью. Является ли это совпадением или резкая перемена погоды действительно может спровоцировать мигрень? Увы, у ученых все еще слишком мало данных, чтобы четко ответить на этот вопрос, но некоторые теории все же имеются, пишет IFLScience.

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Смена погоды вызывает мигрень

Существует множество неофициальных данных указывают на то, что резкая смена погоды действительно может провоцировать мигрень. По данным Американского фонда мигрени, чуть более трети страдающих мигренью считают, что определенные погодные условия могут спровоцировать приступ. Другие исследования указывают на то, что эта цифра на самом деле может превышать 50%. В результате погода стала одним и наиболее частых триггеров мигрени, наряду со:

стрессом;

гормонами;

питанием;

сном.

Тем не менее по словам доцента кафедры неврологии медицинского кампуса Аншутц Университета Колорадо Данилэль Уилхур, науке лишь предстоит установить четкую связь между погодными условиями и мигренью. В то же время исследования на эту тему показали неоднозначные результаты.

Увы, врачи до сих пор не до конца понимают, почему мозг некоторых людей более чувствителен к изменениям окружающей среды. Однако известно, что у людей с мигренью особенно чувствительная нервная система, а определенные изменения окружающей среды, например, перепады давления, температуры, влажности и качества воздуха, могут активировать в мозге пути, приводящие к боли.

Как погода может спровоцировать мигрень

По словам Уилхур, причина мигрени на самом деле уникальна для каждого человека, однако существует ряд погодных условий, которые то и дело всплывают в научных дискуссиях. Например, метаанализ, опубликованный ранее в этом году, выявил значительную связь между приступами мигрени и изменениями погоды в качестве триггера. Ученые пришли к выводу, что триггерами могут стать изменения температуры и атмосферного давления.

Падение барометрического давления, которое часто предшествует штормам, неоднократно считалось причиной головных болей и приступов мигрени. Существует много теорий на этот счет, но наиболее распространенная предполагает, что атмосферное давление влияет на тройничный нерв, расположенный на лице и коже головы. К слову, он участвует во многих расстройствах, связанных с головной и лицевой болью. Изменения давления также связаны с дисбалансом в пазухах носа и изменениями уровня серотонина, что может объяснить, как они могут вызывать мигрень.

Люди также называют другие погодные изменения, способные вызвать приступ головной боли, среди них:

изменение влажности;

яркий свет;

солнечные блики;

сезонная аллергия;

загрязняющие воздух вещества;

изменение температуры;

изменение атмосферного давления.

Как справиться с мигренью, вызванной погодой

Увы, мы никак не можем повлиять на погоду, однако есть шаги, которые можно предпринять, чтобы минимизировать ее влияние на головную боль. Для этого ученые советуют:

вести дневник — поможет понять погодные триггеры;

следить за прогнозом погоды;

принимать лекарства;

пить достаточно жидкости;

защищать глаза от яркого света.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили у страдающих мигренью людей загадочные изменения в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.