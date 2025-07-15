Різкі перепади погоди викликають головний біль: чи справді зміни провокують мігрень

Попри те, що безліч людей по всій земній кулі пов'язують різкі зміни погодних умов із головним болем, у вчених усе ще немає чіткої відповіді на це питання. Утім, деякі дослідження все ж вказують на те, що саме зміна погоди є одним із тригерів мігрені.

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Безліч людей на планеті помічали, що різка зміна сонячної погоди на дощову може супроводжуватися головним болем. Чи є це збігом або різка зміна погоди дійсно може спровокувати мігрень? На жаль, у вчених все ще занадто мало даних, щоб чітко відповісти на це питання, але деякі теорії все ж є, пише IFLScience.

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Зміна погоди викликає мігрень

Існує безліч неофіційних даних, які вказують на те, що різка зміна погоди дійсно може провокувати мігрень. За даними Американського фонду мігрені, трохи більше ніж третина тих, хто страждає на мігрень, вважають, що певні погодні умови можуть спровокувати напад. Інші дослідження вказують на те, що ця цифра насправді може перевищувати 50%. У результаті погода стала одним із найчастіших тригерів мігрені, поряд зі:

стресом;

гормонами;

харчуванням;

сном.

Проте, за словами доцентки кафедри неврології медичного кампусу Аншутц Університету Колорадо Даніель Вілгур, науці лише належить встановити чіткий зв'язок між погодними умовами та мігренню. Водночас дослідження на цю тему показали неоднозначні результати.

На жаль, лікарі досі не до кінця розуміють, чому мозок деяких людей більш чутливий до змін навколишнього середовища. Однак відомо, що в людей із мігренню особливо чутлива нервова система, а певні зміни довкілля, наприклад, перепади тиску, температури, вологості та якості повітря, можуть активувати в мозку шляхи, що призводять до болю.

Як погода може спровокувати мігрень

За словами Вілгур, причина мігрені насправді унікальна для кожної людини, проте існує низка погодних умов, які раз у раз спливають у наукових дискусіях. Наприклад, метааналіз, опублікований раніше цього року, виявив значний зв'язок між нападами мігрені та змінами погоди як тригера. Вчені дійшли висновку, що тригерами можуть стати зміни температури й атмосферного тиску.

Падіння барометричного тиску, яке часто передує штормам, неодноразово вважалося причиною головних болів і нападів мігрені. Існує багато теорій щодо цього, але найпоширеніша передбачає, що атмосферний тиск впливає на трійчастий нерв, розташований на обличчі та шкірі голови. До слова, він бере участь у багатьох розладах, пов'язаних із головним і лицьовим болем. Зміни тиску також пов'язані з дисбалансом у пазухах носа і змінами рівня серотоніну, що може пояснити, як вони можуть викликати мігрень.

Люди також називають інші погодні зміни, здатні викликати напад головного болю, серед них:

зміна вологості;

яскраве світло;

сонячні відблиски;

сезонна алергія;

речовини, що забруднюють повітря;

зміна температури;

зміна атмосферного тиску.

Як впоратися з мігренню, спричиненою погодою

На жаль, ми ніяк не можемо вплинути на погоду, проте є кроки, які можна зробити, щоб мінімізувати її вплив на головний біль. Для цього вчені радять:

вести щоденник — допоможе зрозуміти погодні тригери;

стежити за прогнозом погоди;

приймати ліки;

пити достатньо рідини;

захищати очі від яскравого світла.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили у людей, які страждають на мігрень, загадкові зміни в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.