Старость без болезней и слабости возможна: ученые только что обнаружили того, кому это удалось

Исследователи только что обнаружили, что старение, по-видимому, не обязательно связано с ухудшением здоровья и воспаления. По крайней мере, это работает для двух видов лемуров. Могут ли люди провернуть то же самое?

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В ходе нового исследования ученые сосредоточились на изучении двух видов лемуров, которые, по-видимому, не поддаются "инфламмейджингу" – хроническому, слабовыраженному воспалению, связанному со старением и болезнями у людей. Исследователи не обнаружили у приматов никакого усиления воспаления или окислительного стресса — это указывает на то, что это состояние на самом деле не является универсальным признаком старения, пишет SciTechDaily.

Неожиданное открытие заставляет ученых переосмыслить причины инфламмейджинга у человека и того, можем ли мы стареть так же изящно как лемуры.

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Тайна старения лемуров

По слова биологического антрополога Элейн Гевары, специализирующейся на эволюции старения и жизненного цикла приматов, их с коллегами новая работа была сосредоточена на понимании того, могут ли лемуры помочь лучше понять связь между воспалением и старением у людей.

В ходе исследования ученые изучили закономерности возрастного воспаления у двух видов:

кошачьего лемура;

лемура сифака.

Хотя эти два вида лемуров имеют много общего, они также различаются по скорости старения и продолжительности жизни, что делает их идеальными объектами для сравнения. А поскольку и лемуры, и люди являются приматами с общим эволюционным прошлым, эти животные дают ценную информацию о том, как старение могло развиваться у разных видов.

Результаты исследования ставят под сомнение устоявшееся представление о старении человека: ни у одного из видов животных не наблюдалось возрастных изменений воспаления, вопреки тому, что ожидали увидеть ученые. Более того, вопреки прогнозу, у кошачьих лемуров наблюдалось незначительное снижение воспаления с возрастом.

К слову, открытие также согласуется с результатами нескольких недавних исследований других приматов и предполагает, что лемуры избегают воспалений, широко наблюдаемых у людей. То есть инфламмейджинг не является универсальным свойством старения. И ученые считают, что это справедливо и для людей.

Что такое инфламмейджинг?

С возрастом развивается слабовыраженное хроническое воспаление, которое, в свою очередь, может вызывать такие проблемы со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, диабет, рак и остеоартрит.

Почему инфламмейджинг усиливается с возрастом у людей, что его вызывает и как его предотвратить — все еще остается загадкой для ученых, но исследователи надеются найти ответы.

В дальнейшем ученые планируют использовать результаты исследования, чтобы понять, почему люди стареют от заболеваний, связанных с воспалением и возрастов. Предполагается, что это может помочь в поисках способов лечения.

Ранее Фокус писал о том, что люди стареют не постепенно, а в два огромных скачка: ученые назвали точный возраст.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.