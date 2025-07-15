Старість без хвороб і слабкості можлива: вчені щойно виявили того, кому це вдалося

Дослідники щойно виявили, що старіння, мабуть, не обов'язково пов'язане з погіршенням здоров'я і запалення. Принаймні, це працює для двох видів лемурів. Чи можуть люди провернути те ж саме?

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Під час нового дослідження вчені зосередилися на вивченні двох видів лемурів, які, мабуть, не піддаються "інфламмейджінгу" — хронічному, слабко вираженому запаленню, пов'язаному зі старінням і хворобами у людей. Дослідники не виявили у приматів жодного посилення запалення або окисного стресу — це вказує на те, що цей стан насправді не є універсальною ознакою старіння, пише SciTechDaily.

Несподіване відкриття змушує вчених переосмислити причини інфламмейджингу в людини й того, чи можемо ми старіти так само витончено, як лемури.

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Таємниця старіння лемурів

За словами біологічного антрополога Елейн Гевари, що спеціалізується на еволюції старіння і життєвого циклу приматів, їхня з колегами нова робота була зосереджена на розумінні того, чи можуть лемури допомогти краще зрозуміти зв'язок між запаленням і старінням у людей.

Під час дослідження вчені вивчили закономірності вікового запалення у двох видів:

котячого лемура;

лемура сифака.

Хоча ці два види лемурів мають багато спільного, вони також різняться за швидкістю старіння і тривалістю життя, що робить їх ідеальними об'єктами для порівняння. А оскільки та лемури, і люди є приматами зі спільним еволюційним минулим, ці тварини дають цінну інформацію про те, як старіння могло розвиватися у різних видів.

Результати дослідження ставлять під сумнів усталене уявлення про старіння людини: у жодного з видів тварин не спостерігалося вікових змін запалення, всупереч тому, що очікували побачити вчені. Ба більше, всупереч прогнозу, у котячих лемурів спостерігалося незначне зниження запалення з віком.

До слова, відкриття також узгоджується з результатами кількох недавніх досліджень інших приматів і припускає, що лемури уникають запалень, які широко спостерігаються в людей. Тобто інфламмейджинг не є універсальною властивістю старіння. І вчені вважають, що це справедливо і для людей.

Що таке інфламмейджинг?

З віком розвивається слабко виражене хронічне запалення, яке, своєю чергою, може спричиняти такі проблеми зі здоров'ям, як серцево-судинні захворювання, інсульти, діабет, рак і остеоартрит.

Чому інфламмейджинг посилюється з віком у людей, що його спричиняє і як йому запобігти — все ще залишається загадкою для вчених, але дослідники сподіваються знайти відповіді.

Надалі вчені планують використати результати дослідження, щоб зрозуміти, чому люди старіють від захворювань, пов'язаних із запаленням, та віку. Передбачається, що це може допомогти в пошуках способів лікування.

Раніше Фокус писав про те, що люди старіють не поступово, а у два величезні стрибки: вчені назвали точний вік.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.