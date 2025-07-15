Уникальная, но почти забытая: история глаголицы, буквы которой украинцы используют до сих пор (фото)

15 июля в Украине отмечают День крещения Киевской Руси, а также День святого князя Владимира. Летописные легенды гласят, что именно его выбор веры определил азбуку, которой пользуются современные украинцы.

Related video

В Западной Европе пользовались латынью для богослужения, поэтому развитие тамошних национальных языков было заторможено вплоть до эпохи Возрождения. Однако князь Владимир выбрал византийскую версию христианства, которая отличалась либеральностью в этом вопросе. Таким образом, как подчеркнули в "Читомо", его можно считать не только религиозным реформатором, но и покровителем письменности и литературы.

Кириллица — основная азбука для украинского народа еще со времен Руси. Однако глаголица отсутствует в современной культуре, мало внимания ей уделяют даже в школьных учебниках по истории.

Слово "Читомо", написанное разными стилями кириллицы и глаголицы Фото: Читомо

Владелец дизайн-студии и автор статьи Павел Салыга поделился, что и сам узнал о ней благодаря советской энциклопедии, где увидел таблицу с этим алфавитом.

"Буквы были такими удивительными, что сразу хотелось попробовать написать что-то этим тайнописью. Если большинство азбук в мире создавали на базе предыдущих (например, наша кириллица подражает греческой), то глаголица уникальна, и ученые не могут определить откуда она происходит. Считают, что это абсолютно авторский проект, результат креатива святого Кирилла", — отметил он.

По мнению ученых, кириллице удалось вытеснить глаголицу в том числе из-за сложного написания. Однако Салыга попробовал попрактиковаться в каллиграфии, и выводить глаголические буквы плоским пером оказалось легче, чем капитальные и унциальные буквы латинского письма.

Глаголица признана древнейшей славянской азбукой, которая возникла в IX веке. По предположениям историков, ее создали святые Кирилл и Мефодий, которых в 863 году византийский император отправил в Великую Моравию. Там они должны были распространять христианство и переводить книги для богослужения на старославянский язык.

По количеству и порядку букв глаголица и кириллица совпадают, но их графическое исполнение — разное. Привычная для украинцев азбука является вторичной, но большинство букв заимствованы из греческого. В то же время буквы Ш, Щ, Ч, Ц, Юс происходят из глаголицы. Вероятно, кириллица была придумана последователями Кирилла, в частности ее приписывают Клименту Охридскому.

Выделяют два основных вида книжной глаголицы:

более древнюю "круглую" (также известна как болгарская) — для нее характерны округлые и сложные элементы;

более позднюю "ломаную" или "углату" — с более угловыми и ломаными линиями, до сих пор ограниченно используется в богослужении, особенно в Хорватии.

Сравнение азбук и шрифтов кириллицы и глаголицы Фото: Читомо

В Украине хранятся глаголические листки IX-X вв. — семь пергаментных листов, содержащих фрагмент старославянской мессы римского обряда. Сейчас листы хранятся в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского, написанные "круглой" глаголицей. Более поздняя же версия азбуки развивалась на Балканах, ее можно увидеть на Башчанской плите примерно 1100 года.

"Как и любая активно используемая азбука, глаголица продолжала трансформироваться, когда возникла потребность писать быстро. Поэтому у нее есть и разнообразные варианты "скорописи". При этом они очень вариативны. Из-за особой графики глаголические буквы очень эффектно сочетаются в лигатуры, превращающие текст в декоративную "вязь"", — пояснил Салыга.

Следующий уровень развития глаголицы — переход в технологическую эпоху вторую. Первым стал "Глаголический римский миссал", опубликованный в 1483 году — на 8 лет раньше кириллического "Октоих". Однако наибольшего развития азбука достигла в Хорватии, где внедрялась учениками Кирилла и Мефодия в IX веке.

Документ 1504 года, напечатанный глаголицей Фото: croatianhistory.net

Глаголица стала важным компонентом национальной идентичности в хорватской культуре, как вот руны для скандинавов. В стране даже 22 февраля отмечают День глаголицы, в честь выхода в свет первой книги Missale Romanum Glagolitice. Кроме того, буквы именно этого алфавита используют для памятников и знаков с названиями городов, а глаголическая лигатура хр отчеканена на хорватских монетах номиналами 1, 2 и 5 евроцентов.

Фото монет с глаголическими буквами Фото: Читомо

Сейчас глаголица доступна для использования на гаджетах, на ней можно печатать текст даже на iPhone или Android, только надо установить соответствующую клавиатуру. Автор материала заверил, что писать на ней не так трудно, как кажется, ведь нужно только запомнить буквы. Труднее будет найти того, кто будет понимать написанное.

Однако не все современные украинские буквы имеют старославянские соответствия, в частности речь идет о Е, Є, І и Й. Исследователи приводят разные графемы для обозначения этих букв, поэтому можно выбрать на свой вкус — в случае с не нормированной законами азбукой такое допустимо.

Процесс написания текста "углатой" глаголицей с помощью плоского пера

В итоге князь Владимир принес на украинские земли не только новую религию, но и письменность. Тогдашнее общество выбрало кириллицу, а глаголица "потерялась" в культуре, хотя эта уникальная азбука заслуживает памяти о ней.

Напомним, ученые обнаружили традицию, которой гости вечеринок придерживались еще 11 тысяч лет назад на западе Ирана. Это негласное правило актуально до сих пор.

В Восточной Африке примерно 1,8 млн лет назад двое предков человека опровергли утверждение, что умереть дважды невозможно. Исследователи считают, что они принадлежали к виду Homo habilis.