Смерть — не последняя ступень: между жизнью и распадом существует "третье состояние"

Удивительный эксперимент показывает, что на самом деле гены не останавливаются после клинической смерти. Более того, некоторые из них не просто оставались активными, а буквально активизировались. Исследователи считают, это указывает на наличие «третьего состояния» между жизнь и смертью.

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Это исследование начиналось как обычная шутка: двое биологов, Питер Нобл из Вашингтонского университета и Алекс Пожитков из Общества Макса Планка, задались вопросом, что происходит с генами после смерти. Первый предположил, что все они должны остановиться, а второй, что им необходимо провести этот эксперимент. Ученые провели год в поисках финансирования, но в конце концов смогли получить его, пишет Popular Mechanics.

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Неожиданный эксперимент

Исследователи провели эксперименты на мышах и рыбках данио-рерио. То, что они обнаружили, казалось поразительным: около тысячи генов не просто оставались активными, они активизировались после клинической смерти с определенными интервалами от 30 минут до 48 часов. Многие из активированных генов регулировали воспаление, иммунную защиту, эмбриональное развитие и даже рак.

Эта неожиданная активность получила название танатотранскрипт — от имени греческого бога Танатоса и полного набора РНК в клетке — транскриптома. Авторы исследования отмечают, что речь идет о генах, которые активируются посмертно, будто клетки пытаются осуществить окончательный биологический ответ. В результате ученые пришли к выводу, что смерть не является "биологическим переключателем", а скорее представляет собой "затемнение", знаменующее собой то, что ученые назвали "третьим состоянием" между жизнью и полным распадом клеток.

Позже исследование, проведенное в 2018 году в Барселонском центре геномной циркуляции, подтвердило эту гипотезу. Тогда команда проанализировала более 7000 образцов РНК от 540 умерших доноров-людей и обнаружили, что экспрессия генов увеличивается в зависимости от тканей. Ученые также предположили, что эта посмертная активность, вероятно, может помочь в оценке времени смерти.

Человечество на пороге возрождения

Ученые считают, что мир, возможно, находится на пороге возрождения в понимании смерти. Например, в 2019 году команда из Йельского университета использовала систему BrainEx для восстановления клеточной и синаптической активности в мозге свиньи через четыре часа после смерти. Эксперимент был проведен без восстановления сознания и позволяет предположить, что смерть может быть не так уж необратима. Тем временем исследователи из Мичиганского университета наблюдали всплески электрической активности в мозге человека после остановки сердца, что породило новые вопросы о том, что происходит в мозге в последние мгновения его жизни.

В 2024 году Нобл и Пожитков расширили свою первоначальную работу, предположив, что некоторые умирающие клетки, вероятно, пытаются выжить, трансформироваться или собрать совершенно новые структуры. Ученые сравнивают этот процесс с эмбриогенезом наоборот — биологическим распадом, который воспроизводит начальный акт жизни в обратном порядке.

В своей работе ученые ссылаются на работу биолога Майкла Левина как на доказательство того, что такое клеточное творчество может быть частью более глубокого сценария жизни. Левин, специалист по биологии развития из Университета Тафтса, показал, что эмбриональные клетки лягушки могут активно формировать новые многоклеточные организмы — ксеноботов — с поведением, которое изначально не было запрограммировано.

Состояние между смертью и распадом

Ученые обнаружили, что многие гены оживают после смерти и напрямую связаны как с подавлением рака, так и с его развитием. Это может объяснить, почему у некоторых реципиентов органов повышен риск развития рака.

И все же ученые остаются в полном восторге. Ранее отсутствие мозговой активности и дыхания указывало на то, что человек мертв. Однако теперь ученые обнаружили, что смерть четко делится на стадии, а клетки могут оставаться живыми и выполнять свои функции. Более того, некоторые даже могут расти.

Этот растущий массив данных начинает переосмысливать наши представления о смерти. Если жизнь может сохраняться — или даже реорганизоваться — после клинической смерти, то что именно означает смерть? Возможно, эта "сумеречная" зона — не конечная точка, а скрытая стадия жизни, которую мы только начинаем понимать.

Ранее Фокус писал о том, что за 30 секунд до смерти люди видят одну и ту же картину: ученые выяснили, что это.