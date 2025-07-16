В янтаре нашли грибы-зомби, возрастом 99 млн лет: они охотились еще в эпоху динозавров

В новом исследовании ученые описали два новых вида древних паразитических грибов. Они были найдены в янтаре, их возраст составляет около 99 млн лет.

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По словам авторов открытия, эти два новых вида грибов росли из тел насекомых-хозяев, которые попали в янтарь в середине мелового периода, пишет ABC News.

“Удивительно, что некоторые странности современного мира природы существовали и в эпоху расцвета динозавров”, - говорит соавтор исследования из Нанкинского института геологии и палеонтологии Эдмунд Яжембовски.

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Первый вид грибов, который рос из тела муравья, был назван Paleoophiocordyceps gerontoformicae. Другой же был найден на теле древней мухи и назван Paleoophiocordyceps ironomyiae.

Такой вид паразитических грибов в природе может поражать большой спектр насекомых, таких как муравьи, мухи, пауки, цикады и жуки. Найденные грибы являются древнейшим примером паразитических грибов, которые поражают насекомых. На протяжении 400 миллионов лет своего совместного существования грибы играли важную роль в регуляции популяций насекомых.

“Поскольку эти инфекции смертоносны, Ophiocordyceps, вероятно, играл важную роль в контроле популяций насекомых в середине мелового периода, подобно тому, как это делают их современные аналоги”, — сказал Яжембовски.

Информации о древних энтомопатогенных грибах достаточно мало, так как ученые находят очень мало ископаемых остатков.

Ученым удалось выяснить, что найденный древний вид грибов имеет нечто общее с современными видами Ophiocordyceps, к которому относится гриб-зомби Ophiocordyceps unilateralis. Авторы исследования предполагают, что эти группы грибов могли развиваться как один вид, но потом разошлись около 130 млн лет назад, в меловом периоде.

По словам исследователей, это открытие представляет собой древнейший из известных примеров паразитических грибов, поражающих насекомых. По данным Музея естественной истории в Лондоне, в настоящее время в пяти из восьми основных групп грибов обнаружено более 1500 видов паразитических грибов.

O. unilateralis известен тем, что заражает мозг своих хозяев и манипулирует поведением насекомых, заставляя их искать более благоприятные условия для процветания грибов, говорят исследователи. После смерти муравья грибок разрастается вне его тела и выпускает миллионы спор, заражая других муравьев.

Напомним, ученые рассказали, могут ли апокалипсис на Земле начать грибы, порабощающие и пожирающие мозг. В мире дикой природе действительно есть организмы, способные взять под контроль действия другого живого организма.