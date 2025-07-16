У бурштині знайшли гриби-зомбі, віком 99 млн років: вони полювали ще в епоху динозаврів

У новому дослідженні вчені описали два нових види стародавніх паразитичних грибів. Вони були знайдені в бурштині, їхній вік становить близько 99 млн років.

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За словами авторів відкриття, ці два нові види грибів зростали з тіл комах-господарів, які потрапили в бурштин у середині крейдяного періоду, пише ABC News.

"Дивно, що деякі дивацтва сучасного світу природи існували й в епоху розквіту динозаврів", — каже співавтор дослідження з Нанкінського інституту геології та палеонтології Едмунд Яжембовскі.

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Перший вид грибів, який ріс із тіла мурашки, був названий Paleoophiocordyceps gerontoformicae. Інший же був знайдений на тілі стародавньої мухи та названий Paleoophiocordyceps ironomyiae.

Такий вид паразитичних грибів у природі може вражати великий спектр комах, таких як мурахи, мухи, павуки, цикади та жуки. Знайдені гриби є найдавнішим прикладом паразитичних грибів, які вражають комах. Протягом 400 мільйонів років свого спільного існування гриби відігравали важливу роль у регуляції популяцій комах.

"Оскільки ці інфекції смертоносні, Ophiocordyceps, ймовірно, відігравав важливу роль у контролі популяцій комах у середині крейдяного періоду, подібно до того, як це роблять їхні сучасні аналоги", — сказав Яжембовскі.

Інформації про стародавні ентомопатогенні гриби досить мало, оскільки вчені знаходять дуже мало викопних залишків.

Ученим вдалося з'ясувати, що знайдений стародавній вид грибів має дещо спільне з сучасними видами Ophiocordyceps, до якого належить гриб-зомбі Ophiocordyceps unilateralis. Автори дослідження припускають, що ці групи грибів могли розвиватися як один вид, але потім розійшлися близько 130 млн років тому, у крейдяному періоді.

За словами дослідників, це відкриття являє собою найдавніший з відомих прикладів паразитичних грибів, що вражають комах. За даними Музею природної історії в Лондоні, наразі в п'яти з восьми основних груп грибів виявлено понад 1500 видів паразитичних грибів.

O. unilateralis відомий тим, що заражає мозок своїх господарів і маніпулює поведінкою комах, змушуючи їх шукати сприятливіші умови для процвітання грибів, кажуть дослідники. Після смерті мурашки грибок розростається поза її тілом і випускає мільйони спор, заражаючи інших мурах.

Нагадаємо, вчені розповіли, чи можуть апокаліпсис на Землі почати гриби, які поневолюють і пожирають мозок. У світі дикої природи дійсно є організми, здатні взяти під контроль дії іншого живого організму.