"Гнилая горячка" возвращается из прошлого: у нас почти не осталось антибиотиков от брюшного тифа

Брюшной тиф является угрозой уже на протяжении тысячелетий, но о нем редко вспоминают в развитых странах. Теперь же древняя угроза становится более насущной проблемой в современном мире.

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Новое исследование показало, что брюшной тиф очень быстро развивает лекарственную устойчивость и быстро избавляется от штаммов, которые не так устойчивы к антибиотикам, пишет Science Alert.

На данный момент именно антибиотики являются единственным эффективным способом лечения брюшного тифа. Но за последние 30 лет бактерия Salmonella Typhi, которая является возбудителем болезни, развивает устойчивость к пероральным антибиотикам.

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В рамках нового исследования ученые секвенировали геномы 3489 штаммов S. Typhi, которые были отобраны в период с 2014 по 2019 год в Непале, Бангладеш, Пакистане и Индии. Ученые видели огромный рост числа штаммов с широкой лекарственной устойчивостью.

Такие штаммы оказались устойчивыми не только к антибиотикам первой линии, но также они начали развивать устойчивость к новым антибиотикам третьего поколения. Еще одна плохая новость заключается в том, что такие штаммы быстро распространяются по всему миру.

Большинство случаев брюшного тифа с лекарственной устойчивостью приходится на Южную Азию. Но начиная с 1990 года было обнаружено почти 200 случаев международного распространения.

Такие опасные штаммы брюшного тифа попали в Юго-Восточную Азию, Восточную и Южную Африку, а также Великобританию, США и Канаду.

“Скорость появления и распространения высокорезистентных штаммов S. Typhi в последние годы вызывает серьезную обеспокоенность и подчеркивает необходимость срочного расширения мер профилактики, особенно в странах с наибольшим риском”, - говорит специалист по инфекционным заболеваниям Джейсон Эндрюс из Стэнфордского университета.

На вооружении у современной медицины остался только один пероральный антибиотик – азитромицин, относящийся к группе макролидов. Азитромицин подавляет синтез белка в бактериальных клетках, что приводит к остановке роста и размножения бактерий.

Но недавнее исследование показало, что брюшной тиф уже начал приспосабливаться к азитромицину.

“Это ставит под угрозу эффективность всех пероральных противомикробных препаратов для лечения брюшного тифа”, - подчеркивают эксперты.

S. Typhi еще не достигла той мутации, которая позволила бы ей победить азитромицин, но если это произойдет, человечество окажется в серьезной беде.

Согласно имеющейся статистике до 20% заболеваний брюшным тифом могут привести к летальному исходу. На сегодняшний день ежедневно регистрируется 11 млн случаев брюшного тифа в мире.

Ученые добавляют, что будущие вспышки брюшного тифа можно предотвратить с помощью вакцин, но если доступ к ним не будет масштабирован на весь мир, человечество вскоре может столкнуться с новым кризисом в сфере здравоохранения.

Напомним, ученые бьют тревогу по поводу устойчивых к антибиотикам детских болезней. В новом исследовании ученые выяснили, что существующие антибиотики становятся все менее эффективными, переступая границу в 50% эффективности при борьбе с бактериями, провоцирующими детские заболевания.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.