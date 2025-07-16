"Гнила гарячка" повертається з минулого: у нас майже не залишилося антибіотиків від черевного тифу

Черевний тиф є загрозою вже протягом тисячоліть, але про нього рідко згадують у розвинених країнах. Тепер же давня загроза стає більш нагальною проблемою в сучасному світі.

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Нове дослідження показало, що черевний тиф дуже швидко розвиває лікарську стійкість і швидко позбувається штамів, які не такі стійкі до антибіотиків, пише Science Alert.

На цей час саме антибіотики є єдиним ефективним способом лікування черевного тифу. Але за останні 30 років бактерія Salmonella Typhi, яка є збудником хвороби, розвиває стійкість до пероральних антибіотиків.

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У рамках нового дослідження вчені секвенували геноми 3489 штамів S. Typhi, які були відібрані в період з 2014 по 2019 рік у Непалі, Бангладеш, Пакистані та Індії. Вчені бачили величезне зростання числа штамів із широкою лікарською стійкістю.

Такі штами виявилися стійкими не тільки до антибіотиків першої лінії, але також вони почали розвивати стійкість до нових антибіотиків третього покоління. Ще одна погана новина полягає в тому, що такі штами швидко поширюються по всьому світу.

Більшість випадків черевного тифу з лікарською стійкістю припадає на Південну Азію. Але починаючи з 1990 року було виявлено майже 200 випадків міжнародного поширення.

Такі небезпечні штами черевного тифу потрапили в Південно-Східну Азію, Східну і Південну Африку, а також Велику Британію, США і Канаду.

"Швидкість появи та поширення високорезистентних штамів S. Typhi в останні роки викликає серйозну стурбованість і підкреслює необхідність термінового розширення заходів профілактики, особливо в країнах ризику. Typhi останніми роками викликає серйозне занепокоєння і наголошує на необхідності термінового розширення заходів профілактики, особливо в країнах із найбільшим ризиком", — каже фахівець з інфекційних захворювань Джейсон Ендрюс зі Стенфордського університету.

На озброєнні у сучасної медицини залишився тільки один пероральний антибіотик — азитроміцин, що належить до групи макролідів. Азитроміцин пригнічує синтез білка в бактеріальних клітинах, що призводить до зупинки росту і розмноження бактерій.

Але недавнє дослідження показало, що черевний тиф уже почав пристосовуватися до азитроміцину.

"Це ставить під загрозу ефективність усіх пероральних протимікробних препаратів для лікування черевного тифу", — підкреслюють експерти.

S. Typhi ще не досягла тієї мутації, яка дала б їй змогу перемогти азитроміцин, але якщо це станеться, людство опиниться в серйозній біді.

Згідно з наявною статистикою до 20% захворювань на черевний тиф можуть призвести до летального результату. На сьогоднішній день щодня реєструється 11 млн випадків черевного тифу у світі.

Науковці додають, що майбутнім спалахам черевного тифу можна запобігти за допомогою вакцин, але якщо доступ до них не буде масштабований на весь світ, людство незабаром може зіткнутися з новою кризою у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, вчені б'ють на сполох з приводу стійких до антибіотиків дитячих хвороб. У новому дослідженні вчені з'ясували, що наявні антибіотики стають дедалі менш ефективними, переступаючи межу в 50% ефективності в боротьбі з бактеріями, що провокують дитячі захворювання.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.