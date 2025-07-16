14 сорванных джекпотов без единого нарушения: эффективный метод помогает выиграть в лотерею

В 1990-х годах румынско-австралийский экономист Стефан Мандель и его небольшая команда приняли участие в лотерее и выиграли. Это повторилось 14 раз, что заставило ФБР и ЦРУ начать собственное расследование — никаких нарушений не было обнаружено.

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14 побед подряд вовсе не были достигнуты благодаря удачному набору чисел. На самом деле у Манделя была целая система, которую он сначала использовал, чтобы выиграть в лотерею в Румынии, а затем применил в Австралии и Штатах, пишет IFLScience.

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Шансы выиграть в лотерею

На самом деле, по словам исследователей, шансы выиграть в лотерею довольно низки. Например, вероятность выиграть джекпот с одним билетом составляет лишь 1 к 139 838 160. Если даже купить два билета, ситуация не изменится существенно — шансы все равно будут равны 2 к 139 838 160.

Однако вы заметите, что, предполагая, что вы можете купить больше таких комбинаций, в конечном итоге вы достигнете точки, где ваши шансы составят 139 838 160 из 139 838 160. Теперь вместо математической задачи перед вами стоит логистическая: как получить 139 838 160 билетов, не выиграв джекпот.

Метод Манделя

Стефан Мандель заметил, что в некоторых лотереях размер джекпота более чем в три раза превышал стоимость покупки каждой возможной комбинации. Предполагается, что мы можем купить все возможные комбинации номеров и почти гарантировано получим возврат инвестиций. Мандель решил так и поступить.

Отметим, что такая схема явно не противоречила правилам, однако и не совсем была в духе игры. Изначально Манделю пришлось убедить достаточное количество инвесторов вложиться в схему — на это потребовалось несколько лет. Далее пришлось придумать способ купить все возможные комбинации в любой лотерее, в которой участвовала группа. Учитывая, что они могли участвовать в миллионах различных комбинаций, это потребовало от него создания алгоритмов для генерации и печати билетов.

Когда стопка билетов была распечатана и готова к запуску, команда должна была дождаться достаточно большого джекпота, после чего они покупались в магазинах. Даже в этом случае, учитывая огромное количество билетов, не всегда все проходило гладко.

Опробовав лотереи в Австралии, Мандель обратил внимание на лотереи в США, где джекпоты значительно превышали стоимость покупки каждой комбинации. Особый интерес представляла новая лотерея Вирджинии, в розыгрышах которой использовались только номера от 1 до 44. Это означало, что возможных комбинаций было 7 059 052, что значительно меньше обычных 25 миллионов и более. Когда джекпот достиг 15,5 миллиона долларов, Мандель обязал команду скупить билеты оптом. Отметим, что необычная покупка была организована заранее, но все пошло не по плану и некоторые комбинации билетов остались нераскупленными.

За два дня покупок команда Манделя приобрела 6,4 миллиона из 7 миллионов возможных комбинаций, необходимых для гарантированного выигрыша. Несмотря на напряжение, выигрышный билет все же оказался в их неоправданно большой куче проигрышных билетов.

Этой схемой заинтересовались ФБР и ЦРУ, однако расследование не обнаружило никаких нарушений. Все еще неясно, сколько денег сам Мандель заработал на этой схеме, с учетом выплат инвесторам, однако считается, что достаточно. В общей сложности Мандель с командой сорвали джекпот в 14 различных лотереях.

Ранее Фокус писал о том, что математики раскрыли секрет гарантированной победы в лотерее.