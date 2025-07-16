14 зірваних джекпотів без жодного порушення: ефективний метод допомагає виграти в лотерею

У 1990-х роках румунсько-австралійський економіст Стефан Мандель і його невелика команда взяли участь у лотереї й виграли. Це повторилося 14 разів, що змусило ФБР і ЦРУ почати власне розслідування — жодних порушень не було виявлено.

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14 перемог поспіль зовсім не були досягнуті завдяки вдалому набору чисел. Насправді у Манделя була ціла система, яку він спочатку використовував, щоб виграти в лотерею в Румунії, а потім застосував в Австралії та Штатах, пише IFLScience.

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Шанси виграти в лотерею

Насправді за словами дослідників, шанси виграти в лотерею досить низькі. Наприклад, імовірність виграти джекпот з одним квитком становить лише 1 до 139 838 160. Якщо навіть купити два квитки, ситуація не зміниться суттєво — шанси все одно дорівнюватимуть 2 до 139 838 160.

Однак ви помітите, що, припускаючи, що ви можете купити більше таких комбінацій, у кінцевому підсумку ви досягнете точки, де ваші шанси становитимуть 139 838 160 із 139 838 160. Тепер замість математичного завдання перед вами стоїть логістичне: як отримати 139 838 160 квитків, не вигравши джекпот.

Метод Манделя

Стефан Мандель зауважив, що в деяких лотереях розмір джекпоту більш ніж утричі перевищував вартість купівлі кожної можливої комбінації. Передбачається, що ми можемо купити всі можливі комбінації номерів і майже гарантовано отримаємо повернення інвестицій. Мандель вирішив так і вчинити.

Зазначимо, що така схема явно не суперечила правилам, однак і не зовсім була в дусі гри. Спочатку Манделю довелося переконати достатню кількість інвесторів вкластися в схему — на це знадобилося кілька років. Далі довелося придумати спосіб купити всі можливі комбінації в будь-якій лотереї, в якій брала участь група. З огляду на те, що вони могли брати участь у мільйонах різних комбінацій, це вимагало від нього створення алгоритмів для генерації та друку квитків.

Коли стопка квитків була надрукована і готова до запуску, команда повинна була дочекатися досить великого джекпоту, після чого їх купували в магазинах. Навіть у цьому випадку, враховуючи величезну кількість квитків, не завжди все проходило гладко.

Випробувавши лотереї в Австралії, Мандель звернув увагу на лотереї в США, де джекпоти значно перевищували вартість купівлі кожної комбінації. Особливий інтерес представляла нова лотерея Вірджинії, у розіграшах якої використовувалися тільки номери від 1 до 44. Це означало, що можливих комбінацій було 7 059 052, що значно менше звичайних 25 мільйонів і більше. Коли джекпот сягнув 15,5 мільйона доларів, Мандель зобов'язав команду скупити квитки гуртом. Зазначимо, що незвичайна купівля була організована заздалегідь, але все пішло не за планом і деякі комбінації квитків залишилися нерозкупленими.

За два дні покупок команда Манделя придбала 6,4 мільйона з 7 мільйонів можливих комбінацій, необхідних для гарантованого виграшу. Попри напруження, виграшний квиток все ж таки опинився в їхній невиправдано великій купі програшних квитків.

Цією схемою зацікавилися ФБР і ЦРУ, проте розслідування не виявило жодних порушень. Усе ще незрозуміло, скільки грошей сам Мандель заробив на цій схемі, з урахуванням виплат інвесторам, проте вважається, що достатньо. Загалом Мандель із командою зірвали джекпот у 14 різних лотереях.

Раніше Фокус писав про те, що математики розкрили секрет гарантованої перемоги в лотереї.