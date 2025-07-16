Генри Форд построил-город призрак в джунглях Амазонии: промышленника победила природа

В XIX веке началась всемирная каучуковая лихорадка, что обратило взоры многих в сторону топических лесов Амазонии. В 1920-х годах бразильские каучуковые деревья привлекли также внимание и американского промышленника Генри Форда.

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Тогда Форд спросил себя, зачем вкладывать непомерные деньги в азиатский рынок каучука, если можно просто купить участок Амазонии и построить на нем промышленную утопию. Именно так родилась идея Фордландии, пишет IFL Science.

Форд решил создать город в тропических лесах бразильского штата Пара, где располагались бы высотные здания, больница и даже развлекательный центр. Новое поселение должно было стать новым источником латекса в мире, а также обеспечить рабочие места, параллельно снабжая автомобили Форда драгоценным каучуком.

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Фордландия расположилась вдоль реки Тапажос, который является одним из крупнейших притоков Амазонки. Город находился на возвышении, поэтому ему были не страшны наводнения в сезон дождей. Но в это же время суда, с материалами для большого строительства, не могли добраться до города в сухой сезон.

Необходимые материалы доставлялись в Фордландию очень медленно, и напряжение среди людей росло. Особенно рабочие были недовольны скудным рационом и запретом на употребление алкоголя.

Тысячи рабочих были наняты для невероятно тяжелой расчистки километров земли от леса, чему также немало мешали ядовитые змеи. Но ландшафт сдался перед напором Форда, и промышленник первым высадил ряды каучуковых посевов, которые были очень похожи на посевы в его родном Мичигане.

По словам президента и соучредителя The Intercept Brasil Эндрю Фишмана, никто и никогда не делал ничего подобного в Амазонии, и для этого были веские причины. Форд не просчитал то, что коренные народы и бразильцы знали очень давно: в Амазонии монокультуры не приживаются.

“Форд, уверенный в превосходстве своей американской смекалки, ценностей и технологий, считал, что совершает божье дело, покоряя лес и принося “цивилизацию” и экономический прогресс тем, кого он считал отсталыми народами джунглей. Но местные жители всегда знали, что вредители и болезни быстро распространяются между местными каучуконосами, посаженными близко друг к другу”, - говорит Фишман.

Плантация Форда была быстро поражена фитофторой и опустошительным нашествием гусениц.

В это же время, рабочие сталкивались с болезнями, недоеданием, тяжелыми условиями труда и страдали от укусов ядовитых змей, а также летучих мышей. Один из самых масштабных антропогенных пожаров в истории начался по вине рабочих, которые пытались расчистить землю для Форда.

Промышленнику так и не удалось посетить город, который был назван в его честь. В 1945 году внук Форда отказался от эксперимента, понеся убытки в размере 350 млн долларов по сегодняшним меркам. После этого лен начал обратно отвоевывать город, но Фордландия не исчезла совсем.

Последние десятилетия в городе Форда жили менее 100 человек, но на сегодняшний день в нем проживает около 2-3 тыс. человек. На фоне действующего поселения стоят заброшенные остатки мечты Генри Форда.

Напомним, тревожное нечто захватывает тропические леса, оно настолько велико, что его видно из космоса. Исследователи обнаружили, что огромное растение невероятно быстро распространяется в тропических лесах, нанося вред деревьям и сокращая запасы углерода. Растение-захватчик процветает за счет углекислого газа и настолько велико, что его видно из космоса.