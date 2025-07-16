Генрі Форд побудував місто-привид у джунглях Амазонії: промисловця перемогла природа

У XIX столітті почалася всесвітня каучукова лихоманка, що звернуло погляди багатьох у бік топічних лісів Амазонії. У 1920-х роках бразильські каучукові дерева привернули також увагу й американського промисловця Генрі Форда.

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Тоді Форд запитав себе, навіщо вкладати непомірні гроші в азіатський ринок каучуку, якщо можна просто купити ділянку Амазонії і побудувати на ній промислову утопію. Саме так народилася ідея Фордландії, пише IFL Science.

Форд вирішив створити місто в тропічних лісах бразильського штату Пара, де розташовувалися б висотні будівлі, лікарня і навіть розважальний центр. Нове поселення мало стати новим джерелом латексу у світі, а також забезпечити робочі місця, паралельно забезпечуючи автомобілі Форда дорогоцінним каучуком.

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Фордландія розташувалася вздовж річки Тапажос, яка є однією з найбільших приток Амазонки. Місто розташовувалося на узвишші, тому йому були не страшні повені в сезон дощів. Але водночас судна, з матеріалами для великого будівництва, не могли дістатися до міста в сухий сезон.

Необхідні матеріали доставлялися до Фордландії дуже повільно, і напруга серед людей зростала. Особливо робітники були незадоволені мізерним раціоном і забороною на вживання алкоголю.

Тисячі робітників були найняті для неймовірно важкого розчищення кілометрів землі від лісу, чому також чимало заважали отруйні змії. Але ландшафт здався перед натиском Форда, і промисловець першим висадив ряди каучукових посівів, які були дуже схожі на посіви в його рідному Мічигані.

За словами президента і співзасновника The Intercept Brasil Ендрю Фішмана, ніхто і ніколи не робив нічого подібного в Амазонії, і для цього були вагомі причини. Форд не прорахував те, що корінні народи і бразильці знали дуже давно: в Амазонії монокультури не приживаються.

"Форд, упевнений у перевазі своєї американської кмітливості, цінностей і технологій, вважав, що робить божу справу, підкоряючи ліс і приносячи "цивілізацію" та економічний прогрес тим, кого він вважав відсталими народами джунглів. Але місцеві жителі завжди знали, що шкідники й хвороби швидко поширюються між місцевими каучуконосами, посадженими близько один до одного", — каже Фішман.

Плантація Форда була швидко вражена фітофторою і спустошливою навалою гусениць.

Водночас робітники стикалися з хворобами, недоїданням, важкими умовами праці та страждали від укусів отруйних змій, а також кажанів. Одна з наймасштабніших антропогенних пожеж в історії почалася з вини робітників, які намагалися розчистити землю для Форда.

Промисловцю так і не вдалося відвідати місто, яке було названо на його честь. У 1945 році онук Форда відмовився від експерименту, зазнавши збитків у розмірі 350 млн доларів за сьогоднішніми мірками. Після цього льон почав назад відвойовувати місто, але Фордландія не зникла зовсім.

Останні десятиліття в місті Форда мешкали менш ніж 100 осіб, але сьогодні у ньому проживає близько 2-3 тис. осіб. На тлі діючого поселення стоять занедбані залишки мрії Генрі Форда.

Нагадаємо, тривожне щось захоплює тропічні ліси, воно настільки велике, що його видно з космосу. Дослідники виявили, що величезна рослина неймовірно швидко поширюється в тропічних лісах, завдаючи шкоди деревам і скорочуючи запаси вуглецю. Рослина-загарбник процвітає за рахунок вуглекислого газу і настільки велика, що її видно з космосу.