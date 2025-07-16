Два "шрама" на теле Земли созданы огромным камнем, упавшим с небес: доказательства наконец найдены

В новом исследовании ученые наконец-то смогли доказать то, что давно подозревали: две главные туристические достопримечательности Аризоны (США) связаны. Найдены доказательства того, что удар, образовавший Метеоритный кратер, спровоцировал огромный оползень в Гранд-Каньоне.

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Когда астероид упал и образовал Метеоритный кратер на севере Аризоны, он не просто оставил после себя вмятину, которая, к слову, считается, самым хорошо сохранившимся ударным кратером на Земле. В новом исследовании ученые также обнаружили, что удар вызвал землетрясение, запустившее оползень, из-за которого вода поднялась на высоту 20-этажного дома над уровнем реки, пишет IFLScience.

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Метеоритный кратер Бэрринджера

Метеоритный кратер на севере Аризоны получил название кратер Бэрринджера в честь семьи, владеющей этой землей. Он вовсе не является самым большим ударным кратером на планете: его диаметр составляет всего 1200 метров. Для сравнения, это ничтожно мало в сравнении с диаметром кратера Чиксулуб — около 200 километров — который погубил динозавров. Но он значительно моложе любого другого кратера на планете, что в сочетании с сухой средой, в которой упал астероид, это позволило стенам кратера прекрасно сохраниться, в то время как большинство других разрушены практически до неузнаваемости.

Большой каньон

Всего в 160 километрах от кратера Бэрринджера расположена другая геологическая достопримечательность — Большой каньон. Внутри этой огромной пропасти скрывается множество особенностей, которые озадачивали поколения геологов, включая признаки грандиозного наводнения.

В новом исследовании ученые соединили историю двух этих геологических достопримечательностей, что позволило разгадать тайну, над которой ученые бились последние 60 лет.

Профессор Карл Карлстрем из Университета Нью-Мексико, отец Тора, изучал пещеры в стенах Большого каньона. Одна из пещер, известная как пещера Стэнтона, знаменита тем, что содержит более сотни деревянных фигур, изготовленных местными жителями 3000–4000 лет назад, а также останки десятков видов животных. Экспедиции Тора Карлстрома также обнаружили загадочные обломки плавника, высоко над рекой.

Маловероятно, что кто-то принес древесину из реки, так же как и то, что она появилась из осадочных отложений в пещере. Еще одним фактором является то, что древесина также была обнаружена на такой же высоте и в других пещерах. По словам Карлстрома, для того, чтобы это стало возможным, потребовался бы уровень воды в 10 раз выше любого наводнения, случившегося за последние несколько тысяч лет.

Гипотеза палеоозера Нанковип

Карлстром с коллегами обратились к более ранней теории, известной как гипотеза палеоозера Нанковип. Она предполагает, что затор на реке Колорадо привел к долгосрочному подпору воды. Еще одним подтверждением стали следы бобров, обнаруженные на высоте около 37 метров выше уровня реки.

Когда плавник был впервые обнаружен, его возраст был определен более чем в 35 000 лет, но радиоуглеродное датирование в то время не было точным. В 1980-х годах была опубликована оценка в 43 500 лет. Ни одно из этих утверждений не согласуется с возможностью мощных наводнений, вызванных таянием ледников в конце последнего ледникового периода.

Затем было проведено повторное радиоуглеродное датирование — две независимые лаборатории показали датировки в диапазоне от 50 000 до 60 000. Далее ученые исследовали образец плавника и осадочные породы. Все полученные оценки включали диапазон 55 600 лет назад. В результате гипотеза палеоозера Нанковип не только стала более правдоподобной, но и впервые получила предполагаемую дату.

Теперь ученые считают, что удар мог вызвать землетрясение магнитудой не менее 5,2, которое затухло бы до 3,3 в 160 километрах от каньона. Скалы, окаймляющие каньон, во многих местах уязвимы, и можно увидеть остатки оползней разных размеров. Землетрясение такой силы может вызвать крупный камнепад.

Ранее Фокус писал о том, что Гранд-Каньон когда-то был высокими горами, но превратился в овраги: что произошло.