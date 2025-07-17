За пределами Нептуна нашли далекий объект: он движется в скрытом ритме с планетой-гигантом

Интересное открытие сделала группа астрономов из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов. Ученые нашли очень редкий объект далеко за пределами Нептуна.

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Найденный объект является транснептуновым и движется в унисон с планетой-гигантом. Объект 2020 VN40 стал первым обнаруженным объектом, который совершает один оборот вокруг Солнца за каждые десять оборотов Нептуна.

Исследование было опубликовано в журнале The Planetary Science Journal.

По словам авторов исследования, сделанное открытие помогает понять, как ведут себя объекты в самых дальних областях Солнечной системы. Это также подтверждает теорию о том, что многие из таких объектов на задворках Солнечной системы всего лишь временно захвачены гравитацией Нептуна. До этого, скорее всего, они свободно дрейфовали в космосе.

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“Это большой шаг в понимании внешних областей Солнечной системы. Это показывает, что даже очень удалённые области, находящиеся под влиянием Нептуна, могут содержать объекты, и даёт нам новые подсказки об эволюции Солнечной системы”, - говорит ведущий автор исследования из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов Розмари Пайк.

Открытие стало результатов проекта LiDO, его целью является поиск объектов во внешней части Солнечной системы. Объект 2020 VN40 был найден с помощью Канадско-Франко-Гавайского телескопа, а также обсерватории Gemini и телескопа Magellan Baade.

Исследование было сосредоточено на поиске космических тел, чьи орбиты располагаются выше и ниже плоскости орбиты Земли вокруг Солнца. По сути, это охватывает самый дальние части Солнечной системы, которые до сих пор остаются малоизученными.

“Было очень интересно узнать, сколько малых тел в Солнечной системе находится на этих очень больших, сильно наклонных орбитах”, - говорит доктор Саманта Лоулер (Университет Реджайны), один из основных членов группы LiDO.

По ее словам, 2020 VN40 находится в 140 раз дальше от Солнца, чем Земля, и движется он по сильно наклоненной траектории вокруг Солнечной системы.

Но самое интересное заключается в движении объекта в сравнении с самим Нептуном. Большинство танснептуновых объектов всегда приближаются к Солнцу, когда Нептун отдаляется от него.

В это же время, 2020 VN40 приближается к Солнцу вместе с Нептуном, если смотреть на их положение сверху Солнечной системы.

Наклон орбиты 2020 VN40 означает, что объекты на самом деле не находятся близко, поскольку 2020 VN40 находится гораздо ниже Солнечной системы — они кажутся близкими только на сплющенной карте. Все другие известные резонансные транснептуновые объекты движутся по орбитам таким образом, что избегают этого выравнивания при максимальном сближении с Солнцем.

“Это новое движение похоже на поиск скрытого ритма в песне, которую мы думали, что знаем. Это может изменить наше представление о движении далёких объектов”, - говорит соавтор исследования Рут Мюррей-Клей.

Ученые считают, что именно такие наклоненные орбиты объектов приводят к новым и неожиданным типам движения. В ходе этого исследования было открыто более 140 далеких объектов.

“Это только начало. Мы открываем новое окно в прошлое Солнечной системы”, - говорит Кэтрин Волк из Института планетологии.

Напомним, астрономы обнаружили за Нептуном новый загадочный объект. Новый транснептуновый объект, который вращается вокруг Солнца почти за 300 лет, может помочь астрономам найти Девятую планету Солнечной системы.