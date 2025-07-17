За межами Нептуна знайшли далекий об'єкт: він рухається в прихованому ритмі з планетою-гігантом

Цікаве відкриття зробила група астрономів із Центру астрофізики Гарвардського та Смітсонівського інститутів. Вчені знайшли дуже рідкісний об'єкт далеко за межами Нептуна.

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Знайдений об'єкт є транснептуновим і рухається в унісон із планетою-гігантом. Об'єкт 2020 VN40 став першим виявленим об'єктом, який робить один оберт навколо Сонця за кожні десять обертів Нептуна.

Дослідження було опубліковано в журналі The Planetary Science Journal.

За словами авторів дослідження, зроблене відкриття допомагає зрозуміти, як поводяться об'єкти в найдальших областях Сонячної системи. Це також підтверджує теорію про те, що багато хто з таких об'єктів на задвірках Сонячної системи лише тимчасово захоплені гравітацією Нептуна. До цього, найімовірніше, вони вільно дрейфували в космосі.

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"Це великий крок у розумінні зовнішніх областей Сонячної системи. Це показує, що навіть дуже віддалені області, які перебувають під впливом Нептуна, можуть містити об'єкти, і дає нам нові підказки щодо еволюції Сонячної системи", — каже провідна авторка дослідження з Центру астрофізики Гарвардського і Смітсонівського інститутів Розмарі Пайк.

Відкриття стало результатів проєкту LiDO, його метою є пошук об'єктів у зовнішній частині Сонячної системи. Об'єкт 2020 VN40 був знайдений за допомогою Канадсько-Франко-Гавайського телескопа, а також обсерваторії Gemini та телескопа Magellan Baade.

Дослідження було зосереджено на пошуку космічних тіл, чиї орбіти розташовуються вище і нижче площини орбіти Землі навколо Сонця. По суті, це охоплює найдальші частини Сонячної системи, які досі залишаються маловивченими.

"Було дуже цікаво дізнатися, скільки малих тіл у Сонячній системі перебуває на цих дуже великих, сильно похилих орбітах", — каже доктор Саманта Лоулер (Університет Реджайни), один з основних членів групи LiDO.

За її словами, 2020 VN40 перебуває у 140 разів далі від Сонця, ніж Земля, і рухається він сильно нахиленою траєкторією навколо Сонячної системи.

Але найцікавіше полягає в русі об'єкта порівняно з самим Нептуном. Більшість танснептунових об'єктів завжди наближаються до Сонця, коли Нептун віддаляється від нього.

У цей самий час, 2020 VN40 наближається до Сонця разом із Нептуном, якщо дивитися на їхнє положення зверху Сонячної системи.

Нахил орбіти 2020 VN40 означає, що об'єкти насправді не перебувають близько, оскільки 2020 VN40 розташований набагато нижче від Сонячної системи — вони здаються близькими тільки на сплющеній карті. Усі інші відомі резонансні транснептунові об'єкти рухаються орбітами таким чином, що уникають цього вирівнювання під час максимального зближення із Сонцем.

"Цей новий рух схожий на пошук прихованого ритму в пісні, яку ми думали, що знаємо. Це може змінити наше уявлення про рух далеких об'єктів", — каже співавтор дослідження Рут Мюррей-Клей.

Вчені вважають, що саме такі нахилені орбіти об'єктів призводять до нових і несподіваних типів руху. Під час цього дослідження було відкрито понад 140 далеких об'єктів.

"Це тільки початок. Ми відкриваємо нове вікно в минуле Сонячної системи", — каже Кетрін Волк з Інституту планетології.

Нагадаємо, астрономи виявили за Нептуном новий загадковий об'єкт. Новий транснептуновий об'єкт, який обертається навколо Сонця майже за 300 років, може допомогти астрономам знайти Дев'яту планету Сонячної системи.