Вселенная должна была давно исчезнуть: ученые стали ближе к открытию новой физики

Физики из ЦЕРН обнаружили небольшое, но существенное различие в распаде частиц материи и антиматерии. Этот дисбаланс был впервые обнаружен в барионах, фундаментальных частицах, составляющих большую часть наблюдаемой Вселенной. Таким образом ученые приблизились к разгадке тайны того, почему Вселенная избежала апокалипсиса в самом начале существования.

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Понимание того, почему материя и антиматерия ведут себя по-разному, является ключом к пониманию того, почему вообще существует Вселенная. Теперь физики с помощью Большого адронного коллайдера обнаружили различие между веществом, из которого состоят галактики, звезды, планеты и мы, и его антиподом, то есть антиматерией. Космологические модели предполагают, что Большой взрыв должен был создать равное количество материи и антиматерии, которые должны были уничтожить друг друга при взаимодействии. Но по каким-то причинам этого не произошло. Если бы это случилось, то Вселенная была бы пустой, но это не так. Сейчас во Вселенной больше материи, чем антиматерии и физики приблизились к разгадке тайны, почему так произошло. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Gizmodo.

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Частицы антиматерии, такие как антиэлектроны и антипротоны, обладают той же массой, но противоположным электрическим зарядом, чем обычные электроны и протоны. Физики выявили дисбаланс между частицами, являющимися родственниками протонов и нейтронов, из которых состоят атомы. Это важный шаг вперед для понимания асимметрии материи и антиматерии во Вселенной.

Благодаря новому открытию физики стали на шаг ближе к объяснению причин дисбаланса между материей и антиматерией, который известен как нарушение CP-симметрии. Ученые впервые обнаружили нарушение CP-симметрии в распаде барионов, фундаментальных частиц, составляющих большую часть материи в наблюдаемой Вселенной.

До недавнего времени нарушение CP-симметрии наблюдалось только в мезонах или частицах, состоящих из кварка и антикварка. Теперь же физик и увидели нарушение CP-симметрии в барионах, состоящих из трех кварков, как протоны и нейтроны.

Для исследования физики использовали данные, собранные за девять лет наблюдений за распадом в Больлшом адронном коллайдере почти триллиона лямбда-барионов. Это тяжелые частицы, которые являются родственниками

протонов и нейтронов. В ходе исследования ученые обнаружили, что при распаде бариона есть небольшое различие в поведении бариона и его антиматерии при распаде на более мелкие частицы.

Наблюдение нарушения CP-симметрии в барионах важно, поскольку обычная материя Вселенной состоит из барионов. Но новое исследование пока что не дает ответ на вопрос, почему вообще существует Вселенная и почему в ней больше материи?

И все же физики говорят, что это важный шаг вперед для разгадки одной из главных тайн Вселенной. Поэтому во время дальнейших исследований ученые надеются докопаться до сути существующей проблемы.

Физики говорят, что для того, чтобы понять почему во Вселенной материи больше, чем антиматерии, нужно больше источников нарушения CP-симметрии, чем предлагает Стандартная модель физики элементарных частиц. Обнаружение таких источников может привести к появлению новой физики.

Как уже писал Фокус, физики впервые измерили версию времени, которая не должна существовать.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые увидели рождение другой Солнечной системы. Ученые стали свидетелями рождения планетной системы вокруг молодой звезды, которая в далеком будущем может стать похожей на нашу Солнечную систему.