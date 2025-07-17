Астрономы впервые увидели рождение другой Солнечной системы: будет похожа на нашу (фото)

Ученые стали свидетелями рождения планетной системы вокруг молодой звезды, которая в далеком будущем может стать похожей на нашу Солнечную систему. Это открытие дает возможность понять, как появились планеты вокруг Солнца примерно 4,6 млрд лет назад.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб, а также наземного радиотелескопа ALMA впервые увидели самые ранние этапы формирования планетной системы вокруг другой звезды. Раньше ничего подобного астрономы не наблюдали. Молодая звезда HOPS-315 сейчас имеет массу примерно на 40% меньше, чем у Солнца, но через миллион лет она будет иметь примерно такую же массу, ведь рост звезды продолжается. Эта звезда находится на расстоянии 1300 световых лет от нас и вокруг нее начли формироваться частицы материала, из которых в будущем сформируются планеты. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

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Анимация показывает процесс форимрования минералов в протопланетном диске звезды HOPS-315

Звезды рождаются, когда холодные и очень плотные участки газовых молекулярных облаков сжимаются под действием собственной гравитации. В итоге появляется протозвезда, окруженная тем же материалом, из которого она была создана. Это сплющенное облако из газа и пыли называется протопланетным диском, где формируются планеты.

Ранее астрономы уже видели много молодых звезд, вокруг которых уже сформировались планеты, но они никогда еще не видели самых ранних этапов этого формирования. То есть они не видели крошечные минералы, которые станут основой для будущих планет. Но теперь астрономы впервые обнаружили самую раннюю стадию начала формирования планет вокруг молодой звезды.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб, а также наземного радиотелескопа ALMA впервые увидели самые ранние этапы формирования планетной системы вокруг другой звезды Фото: space.com

О том, какие минералы следует искать в протопланетном диске, ученые знали благодаря метеоритам, упавшим на Землю. Это фрагменты астероидов, которые образовались в самом начале истории Солнечной системы, примерно 4,6 млрд лет назад. Это было время, когда начали формироваться планеты. Внутри метеоритов находятся минералы, который существовали при создании нашей планетной системы. Эти минералы содержат монооксид кремния, который конденсируется при высоких температурах. Этот кристаллический материал был первым твердым веществом в Солнечной системе и под действием гравитации образовал планетезимали – основу для каменистых планет, таких как Земля и ядер газовых гигантов, таких как Юпитер.

Процесс конденсации горячего газа, который превращается в твердые минералы вокруг молодой звезды HOPS-315, а также процесс зарождения планет вокруг этой звезды Фото: space.com

Астрономы обнаружили эти горячие минералов, которые конденсируются конденсирующихся в протопланетном диске звезды HOPS-315. В частности, они обнаружили монооксид кремния как в виде газа, так и в виде кристаллов. Это говорит о том, что конденсация минералов вокруг HOPS-315 только началась. По словам астрономов, этот процесс никогда не видели в ни в одном протопланетном диске.

Формирование минералов было обнаружено на расстоянии более 2 астрономических единиц от звезды HOPS-315, что примерно равно расстоянию до главного пояса астероидов за Марсом в нашей Солнечной системы.

Астрономы говорят, что эта планетная система в будущем может быть похожей на нашу. Также новое открытие позволило увидеть, как формировалась наша Солнечная система и какими были самые ранние стадии образования планет.

Как уже писал Фокус, на краю Солнечной системы обнаружен новый мир и это плохая новость для Девятой планеты. Астрономы обнаружили далеко за орбитой Плутона новый объект, который ставит под сомнение существование еще одной планеты, вращающейся вокруг Солнца.

Также Фокус писал о том, что за пределами Нептуна нашли далекий объект и он движется в скрытом ритме с планетой-гигантом. Объект 2020 VN40 стал первым обнаруженным объектом, который совершает один оборот вокруг Солнца за каждые десять оборотов Нептуна.