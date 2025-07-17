Астрономи вперше побачили народження іншої Сонячної системи: буде схожа на нашу (фото)

Учені стали свідками народження планетної системи навколо молодої зірки, яка в далекому майбутньому може стати схожою на нашу Сонячну систему. Це відкриття дає можливість зрозуміти, як з'явилися планети навколо Сонця приблизно 4,6 млрд років тому.

Related video

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб, а також наземного радіотелескопа ALMA вперше побачили найбільш ранні етапи формування планетної системи навколо іншої зірки. Раніше нічого подібного астрономи не спостерігали. Молода зірка HOPS-315 зараз має масу приблизно на 40% меншу, ніж у Сонця, але за мільйон років вона матиме приблизно таку саму масу, адже зростання зірки триває. Ця зірка розташована на відстані 1300 світлових років від нас і навколо неї почали формуватися частинки матеріалу, з яких у майбутньому сформуються планети. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Анімація показує процес форимування мінералів у протопланетному диску зірки HOPS-315

Зірки народжуються, коли холодні й дуже щільні ділянки газових молекулярних хмар стискаються під дією власної гравітації. У підсумку з'являється протозірка, оточена тим самим матеріалом, з якого вона була створена. Ця сплющена хмара з газу і пилу називається протопланетним диском, де формуються планети.

Раніше астрономи вже бачили багато молодих зірок, навколо яких уже сформувалися планети, але вони ніколи ще не бачили найбільш ранніх етапів цього формування. Тобто вони не бачили крихітні мінерали, які стануть основою для майбутніх планет. Але тепер астрономи вперше виявили найбільш ранню стадію початку формування планет навколо молодої зірки.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб, а також наземного радіотелескопа ALMA вперше побачили найбільш ранні етапи формування планетної системи навколо іншої зірки Фото: space.com

Про те, які мінерали слід шукати в протопланетному диску, вчені знали завдяки метеоритам, що впали на Землю. Це фрагменти астероїдів, які утворилися на самому початку історії Сонячної системи, приблизно 4,6 млрд років тому. Це був час, коли почали формуватися планети. Усередині метеоритів містяться мінерали, які існували під час створення нашої планетної системи. Ці мінерали містять монооксид кремнію, який конденсується за високих температур. Цей кристалічний матеріал був першою твердою речовиною в Сонячній системі і під дією гравітації утворив планетезималі — основу для кам'янистих планет, таких як Земля, і ядер газових гігантів, таких як Юпітер.

Процес конденсації гарячого газу, який перетворюється на тверді мінерали навколо молодої зірки HOPS-315, а також процес зародження планет навколо цієї зірки Фото: space.com

Астрономи виявили ці гарячі мінерали, які конденсуються, що конденсуються в протопланетному диску зірки HOPS-315. Зокрема, вони виявили монооксид кремнію як у вигляді газу, так і у вигляді кристалів. Це говорить про те, що конденсація мінералів навколо HOPS-315 тільки почалася. За словами астрономів, цей процес ніколи не бачили в жодному протопланетному диску.

Формування мінералів було виявлено на відстані понад 2 астрономічні одиниці від зірки HOPS-315, що приблизно дорівнює відстані до головного поясу астероїдів за Марсом у нашій Сонячній системі.

Астрономи кажуть, що ця планетна система в майбутньому може бути схожою на нашу. Також нове відкриття дало змогу побачити, як формувалася наша Сонячна система і якими були найбільш ранні стадії утворення планет.

Як уже писав Фокус, на краю Сонячної системи виявлено новий світ і це погана новина для Дев'ятої планети. Астрономи виявили далеко за орбітою Плутона новий об'єкт, який ставить під сумнів існування ще однієї планети, що обертається навколо Сонця.

Також Фокус писав про те, що за межами Нептуна знайшли далекий об'єкт і він рухається в прихованому ритмі з планетою-гігантом. Об'єкт 2020 VN40 став першим виявленим об'єктом, який здійснює один оберт навколо Сонця за кожні десять обертів Нептуна.