Всесвіт мав давно зникнути: вчені стали ближчими до відкриття нової фізики

Фізики з ЦЕРН виявили невелику, але суттєву відмінність у розпаді частинок матерії та антиматерії. Цей дисбаланс було вперше виявлено в баріонах, фундаментальних частинках, що становлять більшу частину спостережуваного Всесвіту. Таким чином вчені наблизилися до розгадки таємниці того, чому Всесвіт уникнув апокаліпсису на самому початку існування.

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Розуміння того, чому матерія й антиматерія поводяться по-різному, є ключем до розуміння того, чому взагалі існує Всесвіт. Тепер фізики за допомогою Великого адронного колайдера виявили відмінність між речовиною, з якої складаються галактики, зірки, планети і ми, і її антиподом, тобто антиматерією. Космологічні моделі припускають, що Великий вибух мав створити рівну кількість матерії та антиматерії, які мали знищити одна одну під час взаємодії. Але з якихось причин цього не сталося. Якби це сталося, то Всесвіт був би порожнім, але це не так. Зараз у Всесвіті більше матерії, ніж антиматерії і фізики наблизилися до розгадки таємниці, чому так сталося. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Gizmodo.

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Частинки антиматерії, такі як антиелектрони й антипротони, мають ту саму масу, але протилежний електричний заряд, що й звичайні електрони і протони. Фізики виявили дисбаланс між частинками, які є родичами протонів і нейтронів, з яких складаються атоми. Це важливий крок уперед для розуміння асиметрії матерії та антиматерії у Всесвіті.

Завдяки новому відкриттю фізики стали на крок ближче до пояснення причин дисбалансу між матерією та антиматерією, який відомий як порушення CP-симетрії. Вчені вперше виявили порушення CP-симетрії в розпаді баріонів, фундаментальних частинок, що становлять більшу частину матерії в спостережуваному Всесвіті.

Донедавна порушення CP-симетрії спостерігалося тільки в мезонах або частинках, що складаються з кварка й антикварка. Тепер же фізики побачили порушення CP-симетрії в баріонах, що складаються з трьох кварків, як протони і нейтрони.

Для дослідження фізики використали дані, зібрані за дев'ять років спостережень за розпадом у Великому адронному колайдері майже трильйона лямбда-баріонів. Це важкі частинки, які є родичами

протонів і нейтронів. Під час дослідження вчені виявили, що під час розпаду баріона є невелика відмінність у поведінці баріона і його антиматерії під час розпаду на більш дрібні частинки.

Спостереження порушення CP-симетрії в баріонах важливе, оскільки звичайна матерія Всесвіту складається з баріонів. Але нове дослідження поки що не дає відповіді на запитання, чому взагалі існує Всесвіт і чому в ньому більше матерії?

Та все ж фізики кажуть, що це важливий крок уперед для розгадки однієї з головних таємниць Всесвіту. Тож під час подальших досліджень науковці сподіваються докопатися до суті наявної проблеми.

Фізики кажуть, що для того, щоб зрозуміти чому у Всесвіті матерії більше, ніж антиматерії, потрібно більше джерел порушення CP-симетрії, ніж пропонує Стандартна модель фізики елементарних частинок. Виявлення таких джерел може призвести до появи нової фізики.

Як уже писав Фокус, фізики вперше виміряли версію часу, яка не повинна існувати.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше побачили народження іншої Сонячної системи. Вчені стали свідками народження планетної системи навколо молодої зірки, яка в далекому майбутньому може стати схожою на нашу Сонячну систему.