Земля трещит по швам: из гигантского разрыва сочится лава — ее видно из космоса (фото)

После серии землетрясений в Исландии на полуострове Рейкьянес появилась гигантская трещина, из которой сочится лава. Это захватывающее и пугающее геологическое событие было запечатлено с высоты птичьего полета.

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Вдоль ряда кратеров Сундхнукур в Исландии образовалась трещина, извергающая лаву, после того как полуостров Рейкьянес пережил очередное извержение вулкана. По данным Исландской метеорологической службы (ИМО), трещина на полуострове образовалась 16 июля после серии землетрясений — это привело к извержению лавы, пишет Live Science.

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Извержение с высоты птичьего полета

Департамент гражданской защиты Исландии опубликовал потрясающие аэроснимки извержения, на которых видно, как лава, подобно огненной стене, вырывается из трещины и затапливает окрестности.

Серия "интенсивных землетрясений" началась рано утром 16 июля, а само извержение началось в 3:56 утра по местному времени. Сейчас землетрясение все еще продолжается. Последние наблюдения, полученные в полдень по местному времени, показали, что извержение распространилось на вторую трещину. Длина большей трещины оценивается примерно в 2,4 километра, а меньшей — около 500 метров.

Длина большей трещины оценивается примерно в 2,4 км

Необычное извержение

В отличие от предыдущих извержений, произошедших в этом районе за последние несколько лет, последнее извержение произошло еще до того, как магма достигла своего пика. По данным ИМО, до начала извержения объем магмы, скопившийся в Свартсенги, составлял примерно две трети объема, изливавшегося оттуда во время последнего извержения.

К счастью, на этот раз лава не приблизилась к каким-либо объектам инфраструктуры. Однако ветры перенесли газовое загрязнение с вулкана в некоторые населенные пункты. Власти сообщили о высоком уровне газового загрязнения в муниципалитете Рейкьянесбайр, хотя, согласно заявлению ИМО, сейчас он снижается. Отметим, что вулканические извержения выбрасывают в атмосферу диоксид серы и другие вещества, которые могут быть вредны при вдыхании.

Исследователи также заявили об образовании "ведьминых волос", переносимых ветром. Речь идет о крошечных стеклянных волокнах, которые образуются при быстром охлаждении и расширении лавовых потоков. Эти волокна чрезвычайно легкие и могут переноситься на большие расстояния. "Ведьмины волосы" могут вызывать дискомфорт для кожи и глаз, поэтому людям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность на открытом воздухе вблизи мест извержений

Известно, что нынешняя активность вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии происходит в непосредственной близости от мест извержения магмы, наблюдавшихся во время предыдущих извержений.

Исследователи отмечают, что эта часть юго-западной Исландии хорошо известна своей вулканической активностью, и в последние годы здесь наблюдалась серия подобных извержений. Последняя трещина, извергающая лаву, впечатляет, но они могут быть гораздо больше.

Извержение лавы началось примерно в 4 утра по местному времени

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