Земля тріщить по швах: з гігантського розриву сочиться лава — її видно з космосу (фото)

Після серії землетрусів в Ісландії на півострові Рейк'янес з'явилася гігантська тріщина, з якої сочиться лава. Цю дивовижну і страшливу геологічну подію було зафіксовано з висоти пташиного польоту.

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Уздовж низки кратерів Сундхнукур в Ісландії утворилася тріщина, що вивергає лаву, після того, як півострів Рейк'янес пережив чергове виверження вулкана. За даними Ісландської метеорологічної служби (ІМО), тріщина на півострові утворилася 16 липня після серії землетрусів — це призвело до виверження лави, пише Live Science.

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Виверження з висоти пташиного польоту

Департамент цивільного захисту Ісландії опублікував приголомшливі аерознімки виверження, на яких видно, як лава, подібно до вогняної стіни, виривається з тріщини й затоплює околиці.

Серія "інтенсивних землетрусів" почалася рано вранці 16 липня, а саме виверження почалося о 3:56 ранку за місцевим часом. Наразі землетрус все ще триває. Останні спостереження, отримані опівдні за місцевим часом, показали, що виверження поширилося на другу тріщину. Довжина більшої тріщини оцінюється приблизно у 2,4 кілометра, а меншої — близько 500 метрів.

Довжина більшої тріщини оцінюється приблизно у 2,4 км.

Незвичайне виверження

На відміну від попередніх вивержень, що сталися в цьому районі за останні кілька років, останнє виверження сталося ще до того, як магма досягла свого піка. За даними ІМВ, до початку виверження об'єм магми, що скупчився у Свартсенгі, становив приблизно дві третини об'єму, що виливався звідти під час останнього виверження.

На щастя, цього разу лава не наблизилася до будь-яких об'єктів інфраструктури. Однак вітри перенесли газове забруднення з вулкана в деякі населені пункти. Влада повідомила про високий рівень газового забруднення в муніципалітеті Рейк'янесбайр, хоча, згідно із заявою ІМВ, зараз він знижується. Зазначимо, що вулканічні виверження викидають в атмосферу діоксид сірки та інші речовини, які можуть бути шкідливими при вдиханні.

Дослідники також заявили про утворення "відьминого волосся", яке переносить вітер. Йдеться про крихітні скляні волокна, які утворюються під час швидкого охолодження і розширення лавових потоків. Ці волокна надзвичайно легкі й можуть переноситися на великі відстані. "Відьмине волосся" може спричиняти дискомфорт для шкіри та очей, тому людям настійно рекомендується дотримуватися обережності на відкритому повітрі поблизу місць вивержень.

Відомо, що нинішня активність вулкана на півострові Рейк'янес в Ісландії відбувається безпосередньо поруч із місцями виверження магми, що спостерігалися під час попередніх вивержень.

Дослідники зазначають, що ця частина південно-західної Ісландії добре відома своєю вулканічною активністю, і останніми роками тут спостерігалася серія подібних вивержень. Остання тріщина, що вивергає лаву, вражає, але вони можуть бути набагато більшими.

Виверження лави почалося приблизно о 4 ранку за місцевим часом

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